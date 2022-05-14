Про це повідомили 14 травня у Національному антарктичному науковому центрі.

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"Як і тисячі українців з інших країн, вони записали відеозвернення до героїв на "Азовсталі". Тож відтепер до ініціативи приєдналися наші земляки з усіх куточків світу: Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії та Антарктиди", – розповіли у науковому центрі.

Що сказали полярники

На відеозверненні українські зимівники з "Вернадського" зазначили, що цінують і пишаються військовою доблестю та відданістю народу України. Сказали, що захисники Маріуполя діють за межею людських можливостей.

Захисники Маріуполя! Ми – команда 27-ї Української антарктичної експедиції – підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі. Станція "Академік Вернадський" з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!,

– сказали полярники.

Звернення полярників з "Вернадського": дивіться відео

Що відбувається на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя показали фото з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. На світлинах є прикордонники, поліцейські та нацгвардійці. Воїни втомлені, з пораненнями, проте вони незламно тримаються.

Захисники з важкими пораненнями не мають можливості отримати належну медичну допомогу. В укриттях антисанітарія, тому бійцям навіть з легкими пораненнями ампутують кінцівки.

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