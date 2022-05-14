Про це повідомили 14 травня у Національному антарктичному науковому центрі.
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"Як і тисячі українців з інших країн, вони записали відеозвернення до героїв на "Азовсталі". Тож відтепер до ініціативи приєдналися наші земляки з усіх куточків світу: Європи, Азії, Північної та Південної Америки, Африки, Австралії та Антарктиди", – розповіли у науковому центрі.
Що сказали полярники
На відеозверненні українські зимівники з "Вернадського" зазначили, що цінують і пишаються військовою доблестю та відданістю народу України. Сказали, що захисники Маріуполя діють за межею людських можливостей.
Захисники Маріуполя! Ми – команда 27-ї Української антарктичної експедиції – підтримуємо кожного воїна, що боронить наші рубежі на території Азовсталі. Станція "Академік Вернадський" з вами! Антарктида з вами! Весь світ з вами! Маріуполь – це Україна!,
– сказали полярники.
Звернення полярників з "Вернадського": дивіться відео
Що відбувається на "Азовсталі"
Захисники Маріуполя показали фото з заводу "Азовсталь" у Маріуполі. На світлинах є прикордонники, поліцейські та нацгвардійці. Воїни втомлені, з пораненнями, проте вони незламно тримаються.
Захисники з важкими пораненнями не мають можливості отримати належну медичну допомогу. В укриттях антисанітарія, тому бійцям навіть з легкими пораненнями ампутують кінцівки.
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Порятунок захисників Маріуполя: останні новини
- Туреччина заявила, що готова допомогти врятувати військових з Маріуполя. Вони можуть відправити за ними корабель. Проте рашисти на це не погоджуються.
- Міністерка Ірина Верещук заявила, що влада робить все можливе, щоб забрати українців з Маріуполя. Вона зустрілася з рідними бійців "Азову".
- Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман закликав Ізраїль врятувати захисників Маріуполя.
- Верещук зазначила, що наразі є шанс забрати важкопоранених бійців з "Азовсталі", оскільки ці люди потребують негайної допомоги. Вона наголосила – ООН та Червоний Хрест зобов'язані організувати гуманітарний коридор.