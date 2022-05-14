Усе заради того, щоб не віддати ворогу й краплі української землі. У розпорядженні 24 каналу опинились фото захисників Маріуполя на "Азовсталі".

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Що відомо про ситуацію

На фото зображені прикордонники, поліцейські та нацгвардійці. Вони стомлені, поранені, але незламно тримаються.

Незламні воїни / Фото надані бійцями з "Азовсталі"

Особливо складна ситуація з пораненими. Адже вони в умовах повної антисанітарії й без належної медичної допомоги. Оборонці розповідали, що їм доводиться ампутовувати кінцівки навіть тим, у кого легкі поранення.

Російські загарбники при цьому продовжують підло та безжально атакувати й штурмують "Азовсталь". Вони б'ють по заводу всіма можливими видами бомб та використовують безліч видів озброєння. Штурм заводу не припиняється.

З Росією домовляються про евакуацію

Українська влада робить все можливе, щоб врятувати оборонців "Азовсталі" й повернути їх з цього пекла живими. Для цього з російською стороною ведуть перемовини. Хочуть для початку евакуювати 60 поранених, як заявляла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Українці також не сидять склавши руки і стараються якомога більше інформації розповідати світу про цю проблему. Так само великих зусиль докладають рідні оборонців. Дружини захисників "Азовсталі" навіть їздили до Папи Римського просити допомоги. Адже світові лідери також займаються цим складним питанням.

Крім цього, рідні захисників дали пресконференцію. За словами дружини бійця полку "Азов" Наталії Зарицької, на заводі "Азовсталь" щодня відбуваються цинічні обстріли та вбивства поранених людей, які попри виснаження та біль продовжують відстоювати Маріуполь.

Також з родичами оборонців "Азовсталі" зустрічалась Ірина Верещук. Їх поінформували про ті кроки, які українська влада робить заради порятунку. Також на зустрічі були присутні заступниця міністра оборони Гана Маляр, міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна та інші. Родичів запевнили, що всі разом врятують воїнів.

Детальніше про переговори щодо евакуації: дивіться відео