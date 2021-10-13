Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, прокуроры слишком часто менялись и никто из них не смог довести дело до конца.
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"Дело "сливает" Специализированная антикоррупционная прокуратура. Те, кто сознательно пытаются спустить дело "на тормоза", вызывают максимальное возмущение", – подчеркнул Лещенко.
Венедиктова не хочет причастности к делу
По мнению журналиста, Ирина Венедиктова говорит, что не хочет брать на себя ответственность по делу "Роттердам+". Ответственным должен стать именно прокурор САП.
Это довольно странная позиция. По делу Виктора Медведчука она (Венедиктова – 24 канал) ответственна, а по делу Рината Ахметова и Петра Порошенко не берет ответственность.
Медийщик считает, что к генпрокурору есть вопросы относительно ее ангажированности и нежелания влезать в еще одну конфликтную историю. Однако должность прокурора и предусмотрена для этого.
Лещенко: Ключевая история Порошенко
"Дело Роттердам+ является ключевой историей правления пятого президента Петра Порошенко. Именно во времена его власти создали вымышленную формулу", – отметил Лещенко.
По словам журналиста, "Роттердам+" создал чрезвычайные возможности заработка для Ахметова. Порошенко мог тоже получить собственный интерес.
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Дело "Роттердам+" пытаются закрыть
Лещенко подчеркнул, что одиозное дело пытаются постоянно закрыть по решениям специализированного прокурора, который вел это дело. Однако там поменяли прокурора.
Лещенко считает, что в случае выбора нового руководителя САП Украина будет иметь ответ на такие вопросы:
- кто разрешил Ахметову зарабатывать сверхприбыли;
- не получил ли кто-то откаты;
- кто создавал условия среди чиновников;
- кто спускал дело на тормоза.
Нет никаких оправданий. Дело должно быть доведено до конца. "Роттердам+" стал символом коррупции предыдущей власти,
– сказал журналист.
Примут ли решение в пользу Ахметова
По наблюдению Лещенко, в деле Ахметова есть ключевая судебная инстанция. Речь идет о Высшем антикоррупционном суде и апелляции.
"Единственное, на что остается надеяться, то это отмена решения апелляции, если первая инстанция вынесет решение в пользу Ахметова", – сообщил журналист.
Лещенко о деле "Роттердам+": смотрите видео 24 канала
Лещенко пояснил, что в антикоррупционной апелляции принимают участие не один, а несколько судей. "В коллегии 3 судей, которые могут предметно разбираться", – подытожил медийщик.
Расследование дела "Роттердам+": главное
- В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по формуле "Роттердам+".
- Уже в конце августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сняла все подозрения, которые выдвинули во время расследования. Постановление внес прокурор Виталий Пономаренко.
- Впоследствии этот прокурор еще дважды закрывал уголовное производство по делу "Роттердам+". Уже новый прокурор САП Денис Демкив 20 мая 2021 года принял решение о закрытии этого дела.