Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, прокурори занадто часто змінювались і ніхто з них не зміг довести справу до кінця.

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"Справу "зливає" Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ті, хто свідомо намагаються спустити справу "на гальма", викликають максимальне обурення", – наголосив Лещенко.

Венедіктова не хоче причетності до справи

На думку журналіста, Ірина Венедіктова каже, що не хоче брати на себе відповідальність у справі "Роттердам+". Відповідальним має стати саме прокурор САП.

Це досить дивна позиція. У справі Віктора Медведчука вона (Венедіктова – 24 канал) відповідальна, а у справі Ріната Ахметова й Петра Порошенка не бере відповідальність. Сергій Лещенко Журналіст, нардеп VIII скликання

Медійник вважає, що до генпрокурорки є питання щодо її заангажованості та небажання влазити в ще одну конфліктну історію. Проте посада прокурора і передбачена для цього.

Зауважте! Скандальна формула "Роттердам+" – це методика розрахунку вартості вугілля, на якій, за оцінками НАБУ, олігарх Рінат Ахметов заробив 39 мільярдів гривень.

Лещенко: Ключова історія Порошенка

"Справа Роттердам+ є ключовою історією правління п'ятого президента Петра Порошенка. Саме за часів його влади створили вигадану формулу", – відзначив Лещенко.

За словами журналіста, "Роттердам+" створив надзвичайні можливості заробітку для Ахметова. Порошенко міг теж отримали власний інтерес.

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Справу "Роттердам+" намагаються закрити

Лещенко підкреслив, що одіозну справу намагаються постійно закрити за рішеннями спеціалізованого прокурора, який вів цю справу. Проте там поміняли прокурора.

Лещенко вважає, що у разі вибору нового керівника САПу Україна матиме відповідь на такі запитання:

хто дозволив Ахметову заробляти надприбутки;

чи ніхто не отримав відкати;

хто створював умови серед чиновників;

хто спускав справу на гальма.

Немає жодних виправдань. Справа має бути доведена до кінця. "Роттердам+" став символом корупції попередньої влади,

– сказав журналіст.

Чи ухвалять рішення на користь Ахметова

За спостереженням Лещенка, у справі Ахметова є ключова судова інстанція. Мовиться про Вищий антикорупційний суд і апеляцію.

"Єдине, на що залишається сподіватись, то це скасування рішення апеляції, якщо перша інстанція винесе рішення на користь Ахметова", – повідомив журналіст.

Лещенко про справу "Роттердам+": дивіться відео 24 каналу



Лещенко пояснив, що в антикорупційній апеляції беруть участь не один, а кілька суддів. "У колегії 3 суддів, які можуть предметно розбиратися", – підсумував медійник.

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