Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, прокурори занадто часто змінювались і ніхто з них не зміг довести справу до кінця.
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"Справу "зливає" Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ті, хто свідомо намагаються спустити справу "на гальма", викликають максимальне обурення", – наголосив Лещенко.
Венедіктова не хоче причетності до справи
На думку журналіста, Ірина Венедіктова каже, що не хоче брати на себе відповідальність у справі "Роттердам+". Відповідальним має стати саме прокурор САП.
Це досить дивна позиція. У справі Віктора Медведчука вона (Венедіктова – 24 канал) відповідальна, а у справі Ріната Ахметова й Петра Порошенка не бере відповідальність.
Медійник вважає, що до генпрокурорки є питання щодо її заангажованості та небажання влазити в ще одну конфліктну історію. Проте посада прокурора і передбачена для цього.
Лещенко: Ключова історія Порошенка
"Справа Роттердам+ є ключовою історією правління п'ятого президента Петра Порошенка. Саме за часів його влади створили вигадану формулу", – відзначив Лещенко.
За словами журналіста, "Роттердам+" створив надзвичайні можливості заробітку для Ахметова. Порошенко міг теж отримали власний інтерес.
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Справу "Роттердам+" намагаються закрити
Лещенко підкреслив, що одіозну справу намагаються постійно закрити за рішеннями спеціалізованого прокурора, який вів цю справу. Проте там поміняли прокурора.
Лещенко вважає, що у разі вибору нового керівника САПу Україна матиме відповідь на такі запитання:
- хто дозволив Ахметову заробляти надприбутки;
- чи ніхто не отримав відкати;
- хто створював умови серед чиновників;
- хто спускав справу на гальма.
Немає жодних виправдань. Справа має бути доведена до кінця. "Роттердам+" став символом корупції попередньої влади,
– сказав журналіст.
Чи ухвалять рішення на користь Ахметова
За спостереженням Лещенка, у справі Ахметова є ключова судова інстанція. Мовиться про Вищий антикорупційний суд і апеляцію.
"Єдине, на що залишається сподіватись, то це скасування рішення апеляції, якщо перша інстанція винесе рішення на користь Ахметова", – повідомив журналіст.
Лещенко про справу "Роттердам+": дивіться відео 24 каналу
Лещенко пояснив, що в антикорупційній апеляції беруть участь не один, а кілька суддів. "У колегії 3 суддів, які можуть предметно розбиратися", – підсумував медійник.
Розслідування справи "Роттердам+": головне
- У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+".
- Уже наприкінці серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зняла всі підозри, які висунули під час розслідування. Постанову вніс прокурор Віталій Пономаренко.
- Згодом цей прокурор ще двічі закривав кримінальне провадження у справі "Роттердам+". Уже новий прокурор САПу Денис Демків 20 травня 2021 року ухвалив рішення про закриття цієї справи.