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      Антикоррупционные органы не видели свидетеля Арахамии: Холодницкий выразил возмущение

      18 Читати новину українською
      Арахамия "забыл" сводить своего свидетеля в антикоррупционные органы
      Арахамия "забыл" сводить своего свидетеля в антикоррупционные органы / Коллаж 24 канала

      Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал привести на телеэфир депутата, который стал свидетелем предложения взятки депутатам финансового комитета. Но потом передумал и повел его в СБУ. Такое поведение несколько возмутило голову САП Назара Холодницкого.

      Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры в эфире проекта "Право на власть" спросил у Арахамии, обращался ли он со своим свидетелем в правоохранительные органы. В ответ депутат сказал, что ходил с ним в СБУ и непосредственно к Ивану Баканову.

      К слову: Арахамия не покажет свидетеля того, что "слугам народа" предлагали взятку

      "Я вас проинформирую, если вы еще не знаете. Дело в Национальном антикоррупционном бюро. Орган следствия – НАБУ, а процессуальный руководитель – САП. Я спрашивал и директора НАБУ Артема Сытника, и генпрокурора Руслана Рябошапку. Никто не знает, куда ходил свидетель" , – заявил Холодницкий.

      Однако, по его словам, Иван Баканов и Служба безопасности не являются частью стороны обвинения по этому делу, не расследуют его и не осуществляют никаких оперативных действий в этом производстве.

      Я настойчиво прошу вас: мы договоримся о времени после эфира, и приведите свидетеля в компетентный орган, который расследует это производство,
      – сказал руководитель САП.

      Что известно о возможной коррупции среди "слуг народа"?
      САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждым из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.

      11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.

      blog_ava
      Арахамия и Дубинский прошли проверку на детекторе лжи: главные тезисы
      24 октября
      1874
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: СБУ НАБУ САП Новости Украины Назар Холодницкий Слуга народа Давид Арахамия Новости политики Служба безопасности Украины Иван Баканов ГПУ Артем Сытник Руслан Рябошапка
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