Антикоррупционные органы не видели свидетеля Арахамии: Холодницкий выразил возмущение

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещал привести на телеэфир депутата, который стал свидетелем предложения взятки депутатам финансового комитета. Но потом передумал и повел его в СБУ. Такое поведение несколько возмутило голову САП Назара Холодницкого.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры в эфире проекта "Право на власть" спросил у Арахамии, обращался ли он со своим свидетелем в правоохранительные органы. В ответ депутат сказал, что ходил с ним в СБУ и непосредственно к Ивану Баканову.

К слову: Арахамия не покажет свидетеля того, что "слугам народа" предлагали взятку

"Я вас проинформирую, если вы еще не знаете. Дело в Национальном антикоррупционном бюро. Орган следствия – НАБУ, а процессуальный руководитель – САП. Я спрашивал и директора НАБУ Артема Сытника, и генпрокурора Руслана Рябошапку. Никто не знает, куда ходил свидетель" , – заявил Холодницкий.

Однако, по его словам, Иван Баканов и Служба безопасности не являются частью стороны обвинения по этому делу, не расследуют его и не осуществляют никаких оперативных действий в этом производстве.

Я настойчиво прошу вас: мы договоримся о времени после эфира, и приведите свидетеля в компетентный орган, который расследует это производство,

– сказал руководитель САП.

Что известно о возможной коррупции среди "слуг народа"?

САП открыла уголовное производство по факту возможного получения взяток в размере 30 тысяч долларов каждым из 11 нардепов от "Слуги народа", которые являются членами финансового комитета Рады. Эти взятки нардепы могли брать за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости.



11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.