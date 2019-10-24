Антикорупційні органи не бачили свідка Арахамії: Холодницький висловив обурення

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяв привести на телеефір депутата, який став свідком пропозиції хабара депутатам фінансового комітету. Втім потім передумав та повів його до СБУ. Така поведінка дещо обурила голову САП Назара Холодницького.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в ефірі проєкту "Право на владу" запитав в Арахамії, чи звертався він зі своїм свідком до правоохоронних органів. У відповідь депутат сказав, що ходив з ним до СБУ та безпосередньо Івана Баканова.

До слова: Арахамія не покаже свідка того, що "слугам народу" пропонували хабар

"Я вас поінформую, якщо ви ще не знаєте. Справа в Національному антикорупційному бюро. Орган слідства – НАБУ, а процесуальний керівник – САП. Я питав і директора НАБУ Артема Ситника, і в генпрокурора Руслана Рябошапки. Ніхто не знає, куди ходив свідок", – заявив Холодницький.

Натомість, за його словами, Іван Баканов і Служба безпеки не є частиною сторони обвинувачення у цій справі, не розслідує її і не здійснює жодних оперативних дій у цьому провадженні.

Я наполегливо прошу вас: ми домовимося про час після ефіру, і приведіть свідка до компетентного органу, який розслідує це провадження,

– сказав керівник САП.

Що відомо про ймовірну корупцію серед "слуг народу"?САП відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабарів у розмірі 30 тисяч доларів кожним з 11 нардепів від "Слуги народу", які є членами фінансового комітету Ради. Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості.



11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.