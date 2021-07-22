Антикоррупционный суд отменил заочный арест Дубилета

Апелляция Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест бывшего председателя правления "Приватбанка" Александра Дубилета. Суд назначил повторное рассмотрение

Такое решение приняла коллегия судей в составе Даниилы Черненькой, Николая Глотова, Инны Калугиной. В реестре есть часть судебного постановления.

Кстати Дубилету объявили подозрение по делу "Приватбанка": что о нем известно

Апелляционную жалобу защитников подозреваемого – Бойко Сергея Григорьевича, Бугая Дениса Владимировича, – удовлетворить частично,

– говорится в постановлении.

Причины такого решения пока неизвестны. Будет новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Дело "Приватбанка": что известно

23 февраля 2021 года Александру Дубилету и еще 2 бывшим менеджерам "Приватбанка" сообщили о подозрении.

Им инкриминируют растрату имущества банка на сумму 8 миллиардов.

29 марта бывшего чиновника финучреждения объявили в розыск.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.

Сам Дубилет живет в Израиле. Несмотря на это, он уверяет, что не скрывается от следствия.