Антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу Межигорья

Антикоррупционный суд заочно арестовал беглого президента Виктора Януковича. Дело касалось присвоения "Межигорья".

Решение приняла следственный судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина широкая. При задержании Януковича должны были бы в течение 48 часов доставить в суд, чтобы избрать меру пресечения.

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Определение можно обжаловать в течение 5 дней с момента оглашения.

"Присвоение" Межигорья: что известно

В 2007 году тогда еще премьер-министр Виктор Янукович обратился письмом к третьему президенту Виктору Ющенко. Он просил обменять имущество комплекса отдыха "Пуща-Водица" на помещение частной фирмы. Важно, что в состав комплекса входили база отдыха и резиденция "Межигорье". Общая стоимость этого была 540 миллионов гривен.

Тогда же Ющенко якобы секретным распоряжением предоставил Януковичу "Межигорье" в пользование.

В чем заключалась схема

Тем временем сын беглого президента Александр Янукович поставил бывшего охранника на роль директора ООО "Мединвестрейд". Зато другому фигуранту дела Павлу Литовченко предложили стать одним из учредителей и директором компании "Танталит", которая должна была получить имущество.

Председатель правления "Надра Украины" Эдуард Ставицкий инициировал рассмотрение обмена имущества "Пуще-Водице" на нежилые здания ООО "Мединвесттрейд".

Обмен состоялся и "Мединвестрейд" завладела "Межигорьем". После этого его передали "Танталиту".

Заметим, Янукович жил в "Межигорье", пока не сбежал в Ростов в феврале 2014 года.

О заочном аресте Януковича по делу просили давно