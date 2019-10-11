Антикоррупционный суд арестовал имущество екснардепа подозреваемого в хищении денег Укрзализныци

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал имущество бывшего народного депутата от БПП Валерия Ищенко. Его подозревают в организации незаконных схем с "Укрзализныцей", которые привели к хищению 20 миллионов гривен.

Ищенко подозревают в завладевании имуществом "Укрзализнычпостача" и филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци в особо крупных размерах во время осуществления госзакупок.

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Судья антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и наложила арест на имущество екснардепа 10 октября.

Теперь подозреваемому запрещено покидать жилье с 22 до 6 часов. Кроме того, нардеп не сможет покинуть населенный пункт в котором он зарегистрирован без разрешения детектива, прокурора или суда.

Ко всему подозреваемый должен воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают в филиале Центра обеспечения производства Укрзализныци с 2015 года.