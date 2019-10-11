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      Антикоррупционный суд арестовал имущество екснардепа подозреваемого в хищении денег Укрзализныци

      68 Читати новину українською
      Валерий Ищенко
      Валерий Ищенко / hromadske

      Высший антикоррупционный суд Украины арестовал имущество бывшего народного депутата от БПП Валерия Ищенко. Его подозревают в организации незаконных схем с "Укрзализныцей", которые привели к хищению 20 миллионов гривен.

      Ищенко подозревают в завладевании имуществом "Укрзализнычпостача" и филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци в особо крупных размерах во время осуществления госзакупок.

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      Судья антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и наложила арест на имущество екснардепа 10 октября.

      Теперь подозреваемому запрещено покидать жилье с 22 до 6 часов. Кроме того, нардеп не сможет покинуть населенный пункт в котором он зарегистрирован без разрешения детектива, прокурора или суда.

      Ко всему подозреваемый должен воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают в филиале Центра обеспечения производства Укрзализныци с 2015 года.

       

      К слову, ночной домашний арест подозреваемому по делу о хищении 20 миллионов гривен Укрзализныци Валерию Ищенко назначили 5 октября.

      Расследование хищения денег Укрзализныци

      НАБУ и САП разоблачили схему, по которой госпредприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас – филиал "Центр управления промышленностью" Укрзализныци) в течение 2014-2016 годов закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных.

      Закупки осуществляли через коммерческие компании, подконтрольные лицу, в дальнейшем исполняла обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила более 13 миллионов гривен. Позже один из руководителей этих компаний признал свою вину. Обвинительный приговор предусматривал конфискацию в доход государства 20 миллионов гривен.

      Следствие инициировало наложение ареста на финансы компаний, причастных к коррупционной схемы. Представители компаний незаконно присвоили арестованы средства в пользу третьих лиц.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики САП Антикоррупционный суд НАБУ Коррупция Укрзализниця
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