Антикорупційний суд арештував майно екснардепа підозрюваного у розкраданні грошей Укрзалізниці
Вищий антикорупційний суд України заарештував майно колишньому народного депутата від БПП Валерія Іщенка. Його підозрюють в організації незаконних схем із "Укрзалізницею", що призвели до розкрадання 20 мільйонів гривень.
Іщенка підозрюють у заволодінні майном "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.
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До слова, нічний домашній арешт підозрюваного у справі про розкрадання 20 мільйонів гривень Укрзалізниці Валерію Іщенку призначили 4 жовтня.
Розслідування розкрадання грошей Укрзалізниці
НАБУ та САП викрили схему, за якою держпідприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (зараз – філія "Центр управління промисловістю" Укрзалізниці) протягом 2014-2016 років закуповувало шпали і бруси за цінами на 80% вищі за середньоринкові.
Закупівлі здійснювали через комерційні компанії, підконтрольні особі, яка надалі виконувала обов'язки директора філії, в результаті чого "Укрзалізниця" незаконно переплатила більше ніж 13 мільйонів гривень. Пізніше один з керівників цих компаній визнав свою провину. Обвинувальний вирок передбачав конфіскацію в дохід держави 20 мільйонів гривень.
Слідство ініціювало накладення арешту на фінанси компаній, причетних до корупційної схеми. Представники компаній незаконно привласнили заарештовані кошти на користь третіх осіб.
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