Антикорупційний суд арештував майно екснардепа підозрюваного у розкраданні грошей Укрзалізниці

Вищий антикорупційний суд України заарештував майно колишньому народного депутата від БПП Валерія Іщенка. Його підозрюють в організації незаконних схем із "Укрзалізницею", що призвели до розкрадання 20 мільйонів гривень.

Іщенка підозрюють у заволодінні майном "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.

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Суддя антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та наклала арешт на майно екснардепа 10 жовтня.

Тепер ідозрюваному заборонено залишати житло з 22 до 6 години. Крім того, нардеп не зможе покинути населений пункт в якому він зареєстрований без дозволу детектива, прокурора або суду.

До всього підозрюваний мусить утримуватися від з людьми, які працювали або працюють у філії Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці з 2015 року.