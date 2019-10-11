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      Антикорупційний суд арештував майно екснардепа підозрюваного у розкраданні грошей Укрзалізниці

      198 Читать новость на русском
      Валерій Іщенко
      Валерій Іщенко / hromadske

      Вищий антикорупційний суд України заарештував майно колишньому народного депутата від БПП Валерія Іщенка. Його підозрюють в організації незаконних схем із "Укрзалізницею", що призвели до розкрадання 20 мільйонів гривень.

      Іщенка підозрюють у заволодінні майном "Укрзалізничпостач" та Філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці в особливо великих розмірах під час здійснення держзакупівель.

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      Суддя антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ та наклала арешт на майно екснардепа 10 жовтня.
       
      Тепер ідозрюваному заборонено залишати житло з 22 до 6 години. Крім того, нардеп не зможе покинути населений пункт в якому він зареєстрований без дозволу детектива, прокурора або суду.
       
      До всього підозрюваний мусить утримуватися від з людьми, які працювали або працюють у філії Центру забезпечення виробництва Укрзалізниці з 2015 року.
       

      До слова, нічний домашній арешт підозрюваного у справі про розкрадання 20 мільйонів гривень Укрзалізниці Валерію Іщенку призначили 4 жовтня.

      Розслідування розкрадання грошей Укрзалізниці

      НАБУ та САП викрили схему, за якою держпідприємство "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (зараз – філія "Центр управління промисловістю" Укрзалізниці) протягом 2014-2016 років закуповувало шпали і бруси за цінами на 80% вищі за середньоринкові.

      Закупівлі здійснювали через комерційні компанії, підконтрольні особі, яка надалі виконувала обов'язки директора філії, в результаті чого "Укрзалізниця" незаконно переплатила більше ніж 13 мільйонів гривень. Пізніше один з керівників цих компаній визнав свою провину. Обвинувальний вирок передбачав конфіскацію в дохід держави 20 мільйонів гривень.

      Слідство ініціювало накладення арешту на фінанси компаній, причетних до корупційної схеми. Представники компаній незаконно привласнили заарештовані кошти на користь третіх осіб.

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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Корупція НАБУ Антикорупційний суд САП Укрзалізниця
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