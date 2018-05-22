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Антин Мухарский из эмиграции возвращается в Киев

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Антин Мухарский
Антин Мухарский / Фото из соцсетей

Актер и шоумен Антин Мухарский, который покинул Украину, объявил, что возвращается в Киев. Однако его визит будет недолгим.

Антин вернется в столицу в честь Книжного Арсенала, который начнется 30-го мая.

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"Странствующий художник прощается с гостеприимной Грецией. С 30 мая по 3 июня буду на "Книжном Арсенале", – написал Мухарский в своем Facebook и добавил, что представит свой диск эротично-романтических песен.

Как известно, шоумен покинул страну еще в середине февраля. Тогда Мухарский пояснил, что на такой шаг он решился из-за напряженных отношений с его второй женой Снежаной Егоровой.

Впоследствии он рассказал, что должен платить Егоровой (матери их троих несовершеннолетних детей) алименты в сумме 24 300 гривен.

Добавим, официально Мухарский с Егоровой развелись в феврале 2016 года. Сейчас он в отношениях с Елизаветой Бельской.

Антин Мухарский с Елизаветой Бельской
 

Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle
Источник: 24 Канал
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