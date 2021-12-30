Антиолигархическая война, – Подоляк о первых последствиях закона в отношении олигархов

В Офисе Президента оценили первые последствия антиолигархического закона. Говорят, что в результате Украина получит измененные правила, а влияние олигархов уменьшится.

Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что Украина выйдет из "первой антиолигархической войны" гораздо сильнее и сбалансированнее.

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Олигархи не исчезнут

По словам Подоляка, Украина получит измененные правила, а влияние олигархов уменьшится. Эта "антиолигархическая война" не приведет к тому, что олигархи или крупные финансово-промышленные группы вообще исчезнут как явления. Однако процент их влияния уменьшится

В чем ценность инициативы Владимира Александровича? В том, что он начал крестовый поход против олигархов,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что "поход" направлен против олигархов как субъектов, которые ведут теневую политическую деятельность, скупают частями государство и определяют неконкурентные правила поведения.

Государство выигрывает

Советник главы ОП считает, что бесспорно, в конечном итоге выиграет государство. Он добавил, что у олигархов не появится ни одной интересной креативной идеи.

"Ведь они не смогут сказать публично: "Мы хотим оставаться монополистами и иметь право распоряжаться частными судами", – подчеркнул Подоляк.

Он предполагает, что в таком случае олигархи будут привлекать дополнительных субъектов.

Что известно о антиолигархическом законе