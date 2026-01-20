Легче сбить их на линии фронта: офицер призвал присоединиться к сбору на антишахедные дроны

"Шахеды", которые ежесуточно враг запускает по территории Украины, наносят огромный ущерб. Однако благодаря антишахедным дронам эту угрозу можно нивелировать – причем ближе к линии фронта.

Владимир Черняк, офицер бригады "Рубеж" НГУ, которая сейчас проводит сбор на антишахедные дроны, объяснил, какую пользу они приносят в уничтожении российских дронов-камикадзе. Также министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине будет создан антидроновой купол, который должен защищать критическую инфраструктуру и гражданское население и уничтожать российские дроны еще на подлете.

Что из себя представляют антишахедные дроны?

Черняк отметил, что антишахедные дроны чрезвычайно актуальные средства. Это фактически FPV-дрон, который имеет определенные конструктивные особенности, что позволяют ему работать на значительных высотах – там, где летают "Шахеды".

Эти "Шахэды" имеют еще определенные особенности, которые помогают им эффективно поражать вражеские беспилотники.

"Шахэды" – это проблема и военных, и гражданских, поскольку россияне даже роями "Шахедов" регулярно обстреливают украинские мирные села и города – и далеко в тылу, и вблизи линии боевого соприкосновения,

– отметил офицер бригады "Рубеж".

Также "Шахеды" активно используются противником с недавних времен непосредственно для поражения огневых позиций. Если раньше такое явление не было распространенным, то сейчас, учитывая то количество "Шахедов", которую производит противник, это, по его словам, происходит чаще.

Поэтому донаты, в частности, на антишахедни дроны для бригады "Рубеж", помогут сохранить жизнь и здоровье как военных, так и граждан Украины, которые будут находиться там, где этот "Шахед" может упасть, – объяснил Владимир Черняк.

Бойцы бригады "Рубеж" пытаются, по словам офицера, поражать "Шахеды" в Донецкой области, потому что их легче сбивать именно на линии фронта. Ведь куда они полетят оттуда, не известно. Однако они могут пролететь Донецкую область и направиться в любой регион Украины.

Какой вред наносят вражеские "Шахеды"?