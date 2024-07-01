Кто стоит за антиукраинскими мультиками, в которых Зеленский обворовывает детей

Первые выпуски антиукраинского анимационного сериала Ukraine Inc начали выходить еще в 2023 году. С тех пор они появляются регулярно и посвящены тематике, которую распространяет российская пропаганда.

В одной из серий Владимир Зеленский появляется к детям в Париже в желто-синем жупане. Он прокладывается к елке и похищает лучшие игрушки, среди них – игрушечные военные самолеты. Французские дети начинают плакать.

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Какие СМИ распространяют антиукраинский мультик

Впервые антиукраинский анимационный сериал Ukraine Inc появился в открытом доступе на сайте ukraine-inc.info. Первым распространил ссылки и данные о сериале прокремлевский ресурс RRN.

Впоследствии информация начала появляться на одном из крупнейших прокремлевских телеграмм-каналов Readovka. Именно там написали, что сериал якобы выпустили французы. Однако домен ukraine-inc.info на самом деле зарегистрирован через компанию-регистратора в американском штате Массачусетс 11 марта 2023 года. Данные о его администраторе скрыты.



РосСМИ регулярно публикует новые серии Ukraine Inc / Скриншот

Журналисты издания установили, что в первый месяц существования сериала его распространили:

российское государственное "Радио Sputnik",

прокремлевский сайт News-front,

десятки русскоязычных телеграм-каналов. Включая те, что Россия создала для оккупированной части Херсонщины;

в фейсбуке – на официальных страницах не менее 9 зарубежных представительств агентства "Россотрудничество", который своей миссией отмечает "усиление гуманитарного влияния России в мире".

Какие пропагандистские мультики напоминает Ukraine Inc

Сюжет мультсериала Ukraine Inc повторяет пропаганду, льющуюся с российских государственных каналов: Украиной управляют "нацисты", а сам Зеленский является лишь "марионеткой Запада", который "ради наживы пропускает украинцев через мясорубку", отправляя их на фронт,

– проанализировало издание.

Журналисты заметили, что в одной из серий НАТО изобразили в виде крыс, которые убегают из Альянса якобы с корабля, который тонет.

Подобную крысу использовали в пропагандистском мультике, который распространяли в 2022 году в Западной Африке. Тогда крысой изобразили Францию – она якобы грабила местных африканцев.

Целью того мультика была реклама российской ЧВК "Вагнер", которая участвовала в многочисленных конфликтах в бывших французских колониях.

На первом скриншоте – крыса с Ukraine Inc, на втором – с провагнеровского мультика

Журналисты попросили трех иллюстраторов сравнить этих крыс:

мультипликатор из Лондона Пол Стоун заявил, что авторы взяли готовое векторное изображение и немного изменили оригинальный дизайн, в обоих случаях. Он уточнил: "Такое делают, когда у студии нет времени на производство и бюджета";

и немного изменили оригинальный дизайн, в обоих случаях. Он уточнил: "Такое делают, когда у студии нет времени на производство и бюджета"; известный блогер по графическому дизайну и владелец анимационной студии из Сиднея Бен Мариот говорит, что одну и ту же иллюстрацию в обоих мультфильмах использовали как отправную точку, это бесспорно.

Журналисты выяснили, что первичное изображение есть среди стоковых иллюстраций на продажу. Его автор – дизайнер-фрилансер из российского Кемерова Алексей Пушкин. На запрос журналистов он не ответил.



На фото вверху – первоначальное изображение, на 1 – крыса с Ukraine Inc, на 2 – с провагнеровского мультика

Изображение крысы было в открытом доступе, поэтому сказать точно, были ли эти мультики созданы одним художником или студией, невозможно.

Однако российский иллюстратор анонимно рассказал журналистам, что в мультфильмах есть и другие похожие детали.

Как строится кадр, как нарисованы комнаты, как показывают крупным планом руки в важных моментах – это все неочевидный ход, и это больше похоже на стиль одного автора. Хотя утверждать это со стопроцентной вероятностью нельзя,

– заявил иллюстратор.

Однако эксперт по дезинформации британской неприбыльной организации "The Global Disinformation Index" Зои Фурель убеждает, что:

обе анимации продвигают прокремлевские нарративы , хотя и в двух разных геополитических контекстах;

, хотя и в двух разных геополитических контекстах; в мультиках одинаковая стратегия – надавить на слабые места и подвести зрителей к идее, выгодной Кремлю.

"Провагнеровские мультики Кремль использовал для распространения антифранцузских настроений в Африке. Африканцам напоминают о колониальных связях с Францией, говоря "альтернатива для вас есть и это – Россия. В антиукраинских мультфильмах рассказывают о трудностях, с которыми французы сталкиваются в последние годы, например кризис стоимости жизни. Мультики словно говорят: "Ваша проблема – это Украина", – объяснила Зои Фурель.

Кремль не впервые приписывает мультики Франции

Россия уже приписывала мультик Stop Nazi games ("Остановите нацистские игры") независимой французской студии Barracudas. Однако данных об этой студии в сети нет.

В мультике Stop Nazi games, как и в антиазербайджанском Kill Dim 2020, фактчекеры латвийского проекта Delfi заметили сходство по сюжету и стилю:

в Stop Nazi games кукла-марионетка, напоминающая президента Зеленского, жмет на красную кнопку и отправляет танки на Донбасс;

в Kill Dim 2020 аналогично делает президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Как выглядят персонажи мультиков Stop Nazi games и Kill Dim 2020

Доцент Французского института геополитики Кевин Лимонье заявил, что неудивительно, что Кремль приписывает производство этих мультиков Франции. Ведь Париж стал мишенью России после открытой демонстрации поддержки Украины.

Последние заявления Макрона об отправке войск в Украину были восприняты Москвой как угроза. Также после выхода Британии из ЕС, Франция осталась единственной ядерной державой в Европе (ЕС), и имеет немалую военную мощь – наравне с Польшей. Поэтому Россия сейчас "целится" во Францию,

– заявил Лимонье.

Он добавил, что российская пропаганда еще и хочет убедить россиян, мол, во Франции якобы есть люди, которые "работают" в интересах Кремля.

Однако Зои Фурель объяснила, что целью прокремлевских мультфильмов является попытка достучаться до аудитории за рубежом.

"Россия всегда использовала различные средства для распространения своих месседжей. Однако не каждый готов заходить на сайт RT (ранее Russia Today – российское государственное пропагандистское медиа, ориентированное на зарубежную аудиторию), а вот мультики – это что-то доступное", – заверила эксперт The Global Disinformation Index.

Она добавила, что для просмотра мультиков не надо быть экспертом или понимать контекст, чтобы уловить сюжет. То есть ссылки в мультфильмах – универсальные.