У одній з серій Володимир Зеленський з'являється до дітей у Парижі в жовто-синьому жупані. Він прокладається до ялинки та викрадає найкращі іграшки, серед них – іграшкові військові літаки. Французькі діти починають плакати.

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Які ЗМІ поширюють антиукраїнський мультик

Вперше антиукраїнський анімаційний серіал Ukraine Inc з'явився у відкритому доступі на сайті ukraine-inc.info. Першим поширив посилання та дані про серіал прокремлівський ресурс RRN.

Згодом інформація почала з'являтись на одному з найбільших прокремлівських телеграм-каналів Readovka. Саме там написали, що серіал нібито випустили французи. Проте домен ukraine-inc.info насправді зареєстрований через компанію-реєстратора в американському штатові Массачусетс 11 березня 2023 року. Дані про його адміністратора приховані.



РосЗМІ регулярно публікує нові серії Ukraine Inc / Скриншот

Журналісти видання встановили, що у перший місяць існування серіалу його поширили:

російське державне "Радіо Sputnik",

прокремлівський сайт News-front,

десятки російськомовних телеграм-каналів. Включно з тими, що Росія створила для окупованої частини Херсонщини;

у фейсбуці – на офіційних сторінках щонайменше 9 закордонних представництв агентства "Росспівробітництво", який своєю місією зазначає "посилення гуманітарного впливу Росії у світі".

Які пропагандистські мультики нагадує Ukraine Inc

Сюжет мультсеріалу Ukraine Inc повторює пропаганду, що ллється з російських державних каналів: Україною керують "нацисти", а сам Зеленський є лише "маріонеткою Заходу", який "заради наживи пропускає українців через м'ясорубку", відправляючи їх на фронт,

– проаналізувало видання.

Журналісти зауважили, що в одній з серій НАТО зобразили у вигляді щурів, які тікають з Альянсу нібито з корабля, який тоне.

Подібного щура використали у пропагандистському мультику, який поширювали у 2022 році у Західній Африці. Тоді щуром зобразили Францію – він нібито грабував місцевих африканців.

Метою того мультика була реклама російської ПВК "Вагнер", яка брала участь у численних конфліктах у колишніх французьких колоніях.

На першому скриншоті – щур з Ukraine Inc, на другому – з провагнерівського мультика

Журналісти попросили трьох ілюстраторів порівняти цих щурів:

мультиплікатор із Лондона Пол Стоун заявив, що автори взяли готове векторне зображення та трохи змінили оригінальний дизайн, в обох випадках. Він уточнив: "Таке роблять, коли у студії немає часу на виробництво та бюджету";

та трохи змінили оригінальний дизайн, в обох випадках. Він уточнив: "Таке роблять, коли у студії немає часу на виробництво та бюджету"; відомий блогер з графічного дизайну та власник анімаційної студії із Сіднея Бен Маріот каже, що одну й ту саму ілюстрацію в обох мультфільмах використали як відправну точку, це беззаперечно.

Журналісти з'ясували, що первинне зображення є серед стокових ілюстрацій на продаж. Його автор – дизайнер-фрілансер з російського Кемерова Алєксєк Пушкін. На запит журналістів він не відповів.



На фото вгорі – первинне зображення, на 1 – щур з Ukraine Inc, на 2 – з провагнерівського мультика

Зображення щура було у відкритому доступі, тож сказати точно, чи були ці мультики створені одним художником або студією, неможливо.

Проте російський ілюстратор анонімно розповів журналістам, що в мультфільмах є й інші схожі деталі.

Як будується кадр, як намальовані кімнати, як показують великим планом руки у важливих моментах – це все неочевидний хід, і це більше схоже на стиль одного автора. Хоча стверджувати це зі стовідсотковою ймовірністю не можна,

– заявив ілюстратор.

Проте експертка з дезінформації британської неприбуткової організації "The Global Disinformation Index" Зої Фурель переконує, що:

обидві анімації просувають прокремлівські наративи , хоч і у двох різних геополітичних контекстах;

, хоч і у двох різних геополітичних контекстах; у мультиках однакова стратегія – надавити на слабкі місця і підвести глядачів до ідеї, вигідної Кремлю.

"Провагнерівські мультики Кремль використовував для поширення антифранцузьких настроїв в Африці. Африканцям нагадують про колоніальні зв'язки із Францією, кажучи "альтернатива для вас є і це – Росія. В антиукраїнських мультфільмах розповідають про труднощі, з якими французи стикаються протягом останніх років, як-от криза вартості життя. Мультики немов говорять: "Ваша проблема – це Україна", – пояснила Зої Фурель.

Кремль не вперше приписує мультики Франції

Росія вже приписувала мультик Stop Nazi games ("Зупиніть нацистські ігри") незалежній французькій студії Barracudas. Проте даних про цю студію в мережі немає.

В мультику Stop Nazi games, як і в антиазербайджанському Kill Dim 2020, фактчекери латвійського проєкту Delfi помітили схожість за сюжетом та стилем:

у Stop Nazi games лялька-маріонетка, що нагадує президента Зеленського, тисне на червону кнопку і відправляє танки на Донбас;

в Kill Dim 2020 аналогічно робить президент Азербайджану Ільхам Алієв.



Який вигляд мають персонажі мультиків Stop Nazi games та Kill Dim 2020

Доцент Французького інституту геополітики Кевін Лімоньє заявив, що не дивно, що Кремль приписує виробництво цих мультиків Франції. Адже Париж став мішенню Росії після відкритої демонстрації підтримки України.

Останні заяви Макрона про відправлення військ в Україну були сприйняті Москвою як загроза. Також після виходу Британії з ЄС, Франція залишилася єдиною ядерною державою в Європі (ЄС), і має чималу військову потужність – нарівні із Польщею. Тому Росія зараз "цілить" у Францію,

– заявив Лімоньє.

Він додав, що російська пропаганда ще й хоче переконати росіян, мовляв, у Франції нібито є люди, які "працюють" в інтересах Кремля.

Проте Зої Фурель пояснила, що метою прокремлівських мультфільмів є спроба достукатися до аудиторії за кордоном.

"Росія завжди використовувала різноманітні засоби для поширення своїх меседжів. Проте не кожен готовий заходити на сайт RT (раніше Russia Today – російське державне пропагандистське медіа, орієнтоване на закордонну аудиторію), а от мультики – це щось доступне", – запевнила експертка The Global Disinformation Index.

Вона додала, що для перегляду мультиків не треба бути експертом або розуміти контекст, щоби вловити сюжет. Тобто посилання у мультфільмах – універсальні.