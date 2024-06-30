Так православну церкву Болгарії очолив 52-річний Даниїл. Він відкрито підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну.

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Православну церкву Болгарії очолив прихильник вторгнення Росії в Україну

Зазначається, що на зборах делегатів і Священного Синоду, вищого церковного органу Болгарської православної церкви, Даниїла підтримали 69 зі 138 присутніх. Водночас його суперник Григорій, який дотримується нейтральної позиції, здобув 66 голосів.

Ще три визнали недійсними. Таким чином Даниїл став наступником патріарха Неофіта, який помер у березні 2024 року та закликав до припинення війни в Україні.

З іншого боку, він підтримав російське вторгнення в Україну в довгому відеозверненні, яке транслювалося у 2023 році, а перед тим – критикував тенденцію "сіяти ненависть до однієї зі сторін, що воюють, названої єдиним агресором".

Важливо. Він також різко критикував рішення болгарського уряду у вересні 2023 року про вислання глави Російської православної церкви в Софії архієпископа Василія і двох білоруських священників, звинувачених у служінні російським геополітичним інтересам.

Нещодавно президент Болгарії Румен Радев висловився щодо перемоги України у війні проти Росії. Болгарський очільник назвав перемогу нашої держави над Росією "неможливою".