Антивакцинаторам в Ровно организовали "экскурсию" по COVID-больницами

В Ровно состоялась акция протеста против прививки. После нее в городе решили провести "экскурсию" по палатам, где лежат пациенты, больные коронавирусом.

Примерно 20 антивакцинаторов одели в защитные костюмы и провели по палатам медицинского учреждения. Главный врач центральной городской больницы Ровно Евгений Кучерук агрессивно настроен против людей, которые не вакцинируются.

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По его словам, такие люди вводят в заблуждение тех, кто намерен делать прививки.

У нас было целое течение противников вакцинации, которая рассказывала басни, что вакцина имеет какое-то магическое действие,

– отметил Кучерук.

Он рассказал, что в больницу пришла команда антивакцинаторов. После этого им решили организовать "экскурсию".

Кучерук: единственная защита от COVID-19 – вакцинация

Врач надеется, что такой поход палатами повлияет на противников вакцинации. Ведь она – единственная защита от коронавируса.

"У врачей сейчас нет ни одного препарата, чтобы это можно было вылечить. Жители должны понять, что COVID-19 – не грипп. Если у человека высокая температура и проблемы с дыханием, то сразу нужно обращаться к врачу", – отметил Кучерук.

Антивакцинальный пикет в Ровно

У стен городского совета ровно на прошлой неделе состоялся пикет против вакцинальной кампании. Некоторые люди пришли с иконами и заявляли, якобы в вакцине есть микрочипы.

Именно тогда мэр города Александр Третьяк и предложил двум представителям от митингующих поехать в медучреждение.

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Акция протеста антивакцинаторов в Ровно: смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Ровно