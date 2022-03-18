Антивоенная коалиция и путь Украины в ЕС: Зеленский рассказал о деталях переговоров с Мишелем
18 марта 2022 , 21:38Читати новину українською
Источник:твиттер президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прошли новые переговоры с руководством Европейского Союза.
Лидер Украины провел очередной раунд переговоров с Шарлем Мишелем, который занимает пост главы Европейского Совета.
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Президент Украины о переговорах с Шарлем Мишелем
Зеленский сообщил, что они обсудили дальнейшую поддержку Украины в контексте борьбы с российской военной агрессией. Также политики уделили внимание следующим вопросам:
- усиление антивоенной коалиции,
- перспективы восстановления мира в Украине.
Важной частью разговора было обсуждение движения Украины к членству в Европейском Союзе.
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Полный текст публикации президента Украины
Продолжил переговоры с руководством ЕС. Обсудили с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем дальнейшую поддержку Украины в противодействии агрессии РФ, усиление антивоенной коалиции, перспективы восстановления мира в Украине. Отдельное внимание – нашему движению к членству в ЕС.