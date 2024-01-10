Стоит отметить, что подобные выступления скорее исключением, чем активной гражданской позицией. Например, в исследовании Национального центра изучение общественного мнения Чикагского университета утверждается, что более половины (63%) россиян воспринимают войну в Украине как "защиту от Запада".
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"Слава Украины" на Красной площади
В четверг 10 января прямо в центре столицы России, на Красной площади, звучали слова "Слава Украине". Неизвестный мужчина, вероятно, решил продемонстрировать таким образом свою позицию. Однако очевидно, что долго делать ему это дали.
Правоохранители оперативно задержали пикетчика. Даже во время "упаковки" силовиками мужчина не сдавался и продолжал скандировать украинский лозунг. Однако похоже, что другим это не понравилось – в ответ прохожие начали кричать "слава России".
Проукраинский лозунг в сердце Москвы: смотрите видео
"Обычные" россияне и война
- Российское население все больше начинает не доверять телевидению – вероятно, картинка их страны в "зомбоящике" и наяву совсем не совпадает. В настоящее время только 26% населения считают объективным российское телевидение, а в 2016 году таких было 46%.
- Владимир Путин уже начал готовиться к вероятным проявлениям неповиновения, в частности, из-за укрепления росгвардии. Следует отметить, что в России возобновили спецподразделение "СМЕРШ" ("смерть шпионам"). Он будет зачищать украинских диверсантов и недовольных россиян.
- Нарастает недовольство высшим руководством и среди жен россиян, которых мобилизовали и отправили воевать в Украину. Они требуют демобилизовать мужчин, устраивая одиночные пикеты. К некоторым женам, высказывания которых не нравились пропаганде, даже приходили силовики.