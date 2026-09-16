Его хвалил лично Путин: в Украине ликвидировали генерал-майора Груниса

В Украине ликвидировали генерал-майора российской армии Антона Груниса. Ранее он докладывал Владимиру Путину о якобы захвате Константиновки в Донецкой области.

О гибели российского военнослужащего 14 сентября сообщили российские провоенные ресурсы.

Что известно о гибели Груниса?

Впоследствии в 4-й отдельной мотострелковой бригаде подтвердили смерть Груниса, однако не раскрыли, когда и при каких обстоятельствах он погиб.

В начале июля Грунис докладывал Путину о якобы захвате Константиновки. Тогда российский президент положительно отзывался о генерале.

Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще,

– говорил глава Кремля о генерале.

По открытым данным, Грунис учился в Казанском суворовском военном училище и окончил его в 1996 году.

В 2014 году он участвовал в оккупации Крыма.

После этого Грунис служил в 18-й отдельной мотострелковой бригаде ВС России, где командовал мотострелковым батальоном.

Вскоре он возглавил 4-ю мотострелковую бригаду в составе 2-го армейского корпуса.

Обратите внимание! Во время полномасштабной войны подразделения 4-й бригады воевали на Лисичанском и Кременском направлениях, впоследствии – под Бахмутом, Клещеевкой и Часовым Яром. В 2026 году ее подразделения фиксируются уже непосредственно в боях за Константиновку.

Звание генерал-майора Грунису присвоили 6 мая 2024 года.

В августе этого года ему вручили "Золотую звезду" Героя России. По официальной версии, награду он получил за "мужество и героизм" при выполнении боевых задач.

Напомним, ранее появилась информация о гибели командующего 51-й армией России Сергея Мильчакова. Отмечалось, что он мог погибнуть во время удара по штабу армии в оккупированном Донецке.

Мильчаков руководил наступлением российских войск на Покровско-Добропольском направлении.