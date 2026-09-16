Про загибель російського військового 14 вересня повідомили російські провоєнні ресурси.

Що відомо про ліквідацію Груніса?

Згодом у 4-й окремій мотострілецькій бригаді підтвердили смерть Груніса, однак не розкрили, коли і за яких обставин він загинув.

На початку липня Груніс доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Тоді російський президент позитивно відгукувався про генерала.

Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче,

– казав глава Кремля про генерала.

За відкритими даними, Груніс навчався у Казанському суворовському військовому училищі та закінчив його 1996 року.

У 2014 році він брав участь в окупації Криму.

Після цього Груніс служив у 18-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС Росії, де командував мотострілецьким батальйоном.

Згодом очолив 4-ту мотострілецьку бригаду у складі 2-го армійського корпусу.

Зверніть увагу! Під час повномасштабної війни підрозділи 4-ї бригади воювали на Лисичанському та Кремінському напрямках, згодом – під Бахмутом, Кліщіївкою та Часовим Яром. У 2026 році її підрозділи фіксуються вже безпосередньо в боях за Костянтинівку.

Звання генерал-майора Грунісу присвоїли 6 травня 2024 року.

У серпні цього року йому вручили "Золоту зірку" Героя Росії. За офіційною версією, нагороду він отримав за "мужність і героїзм" під час виконання військових завдань.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про загибель командувача 51-ї армії Росії Сергія Мільчакова. Зазначалося, що він міг загинути під час удару по штабу армії в окупованому Донецьку.

Мільчаков керував наступом російських військ на Покровсько-Добропільському напрямку.