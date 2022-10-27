Скандальный пропагандист Красовский перестарался, его могут "слить", – Казанский

Поведение российских пропагандистов, в частности Антона Красовского – вряд ли продуманные психологические операции. Мы уже видели в последнее время, как уровень этих людей, так и уровень российской пропаганды.

Об этом 24 каналу рассказал блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский. Он также отметил, что уровень российских пропагандистов существенно деградировал с 2014 года.

Читайте также Пропагандист из RT призвал топить украинских детей: Кулеба жестко отреагировал

Раньше, российские фейки и ложь были коварнее, а сейчас все это – на уровне марафона ненависти, когда все эти пропагандисты просто соревнуются между собой, кто выскажется более ужасно и людоедно.

Подробно о скандале с неадекватным пропагандистом Антоном Красовским: смотрите видео

По словам Дениса Казанского, Красовский раньше был "либеральным" журналистом – условно из другого лагеря. И он фактически как перебежчик – пытался доказать собственную пользу.

По моему мнению, это не срежиссированная история, а просто есть в России система, которая требует постоянно продуцировать ненависть. Просто Красовский перестарался в определенный момент и теперь его из-за "либерального" бэкграунда – могут "слить",

– объясняет журналист Казанский.

Россияне очень быстро все "перевернули" и обвинили Украину в том, что Красовский украинский агент и все эти его заявления о "утоплении детей" – украинская провокация.

Антон Красовский – пес российского режима и пропагандист с "либеральным прошлым"