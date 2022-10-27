Скандальный пропагандист Красовский перестарался, его могут "слить", – Казанский
Поведение российских пропагандистов, в частности Антона Красовского – вряд ли продуманные психологические операции. Мы уже видели в последнее время, как уровень этих людей, так и уровень российской пропаганды.
Об этом 24 каналу рассказал блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский. Он также отметил, что уровень российских пропагандистов существенно деградировал с 2014 года.
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Раньше, российские фейки и ложь были коварнее, а сейчас все это – на уровне марафона ненависти, когда все эти пропагандисты просто соревнуются между собой, кто выскажется более ужасно и людоедно.
Подробно о скандале с неадекватным пропагандистом Антоном Красовским: смотрите видео
По словам Дениса Казанского, Красовский раньше был "либеральным" журналистом – условно из другого лагеря. И он фактически как перебежчик – пытался доказать собственную пользу.
По моему мнению, это не срежиссированная история, а просто есть в России система, которая требует постоянно продуцировать ненависть. Просто Красовский перестарался в определенный момент и теперь его из-за "либерального" бэкграунда – могут "слить",
– объясняет журналист Казанский.
Россияне очень быстро все "перевернули" и обвинили Украину в том, что Красовский украинский агент и все эти его заявления о "утоплении детей" – украинская провокация.
Антон Красовский – пес российского режима и пропагандист с "либеральным прошлым"
- Антон Красовский – российский пропагандист, в последние месяцы отличившийся безумными заявлениями.
- Следовательно, в начале полномасштабного вторжения, Красовский угрожал "забрать у украинцев Конституцию" и "сжечь все на Майдане Незалежности".
- Недавно, Красовский в одном из выпусков на русской помойне произнес людоедскую речь, где предложил " топить украинских детей ".
- Заметим, во время Майдана Красовский был на протесте, общался с украинскими активистами и в целом – поддерживал идеи украинцев.
- Прошло несколько лет, и вот Антон Красовский – пропагандист с отсутствием эмпатии и большим желанием украинского геноцида, как и все россияне.