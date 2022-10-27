Про це 24 каналу розповів блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. Він також зазначив, що рівень російських пропагандистів суттєво деградував із 2014 року.
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Раніше, російські фейки та брехня були більш підступними, а зараз все це – на рівні марафону ненависті, коли всі ці пропагандисти просто змагаються між собою, хто висловиться більш жахливо та людожерсько.
Детально про скандал із неадекватним пропагандистом Антоном Красовським: дивіться відео
За словами Дениса Казанського, Красовський раніше був "ліберальним" журналістом – умовно, з іншого табору. І він, фактично, як перебіжчик – намагався довести власну користь.
На мою думку, це не зрежисована історія, а просто є в Росії система, яка вимагає постійно продукувати ненависть. Просто Красовський перестарався у певний момент і тепер його через "ліберальний" бекграунд – можуть його "злити",
– пояснює журналіст Казанський.
Росіяни дуже швидко все "перевернули" і звинуватили Україну, що Красовський український агент і всі ці його заяви про "втоплення дітей" – українська провокація.
Антон Красовський – пес російського режиму та пропагандист із "ліберальним минулим"
- Антон Красовський – російський пропагандист, який в останні місяці відзначився божевільними заявами.
- Відтак, на початку повномасштабного вторгнення, Красовський погрожував "забрати в українців Конституцію" та "спалити все на Майдані Незалежності".
- Нещодавно, Красовський у одному із випусків на російській помийні виголосив людожерську промову, де запропонував "топити українських дітей".
- Зауважимо, під час Майдану, Красовський був на протесті, спілкувався із українськими активістами та в цілому – підтримував ідеї українців.
- Пройшло кілька років і от Антон Красовський – пропагандист із відсутністю емпатії та великим бажанням українського геноциду, як і всі росіяни.