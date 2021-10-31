Антон Поляков был убит, – нардеп Анна Скороход
Источник:24 канал
Нардеп Анна Скороход заявила, что народный депутат Антон Поляков "был убит". Также она сообщила, что они "были обручены".
Она рассказала, что они планировали расписаться. Об этом Скороход рассказала 31 октября в эфире одного из украинских телеканалов.
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Антон Поляков был убит, – Скороход
Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит и не надо придумывать ничего, не нужно рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то чушь, которую придумывает господин Енин (говорится о первом заместителе главы МВД Евгении Енине – 24 канал). Знаете, если они судят по себе, то не надо всех стричь под одну гребенку,
– сказала нардеп.
Более того, народный депутат Скороход рассказала:
- "Мы были обручены. Мы должны были расписаться на его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник;
- потому я скорее не просто друг, а любимая женщина;
- мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, эта ложь, которая распространяется, в частности правоохранительными органами, и которая не имеет ничего общего с правдой".
Кстати, 26 октября заместитель главы ведомства Евгений Енин заявил, что согласно результатам новой экспертизы, проведенной МВД, в крови Полякова обнаружили также димедрол.
Тогда Енин объяснил: "Можем сказать, что это метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон". Димедрол усиливает действие наркотического вещества". Добавил, что эта смесь попала в Полякова точно не из аптеки. Впрочем, ведомство не будет комментировать, как такие вещества могли оказаться в организме нардепа.
Коротко о смерти Полякова и расследовании правоохранителей
- Ночью против 8 октября 33-летний народный депутат Антон Поляков из группы "За майбутнє" (ранее был "слугой народа") был найден мертвым в Киеве.
- Тогда полиция остановила таксиста и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье, который не подавал никаких признаков жизни. Прибывшие медики пытались реанимировать его, но безуспешно.
- Согласно вскрытию, смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- 11 октября в организме умершего нардепа Антона Полякова обнаружили алкоголь и метадон. Экспертиза изучит, как и когда вещество туда попало.