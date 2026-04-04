Ходил в рейды в российский тыл: на войне погиб 25-летний разведчик с позывным "Умник"

На фронте российско-украинской войны положил свою жизнь Антон Полюхович с позывным "Умник". Он служил в христианском батальоне "Братство" ГУР.

Павшему воину, который участвовал в рейдах на противоположную сторону Каховского водохранилища, было всего 25 лет. О нем рассказали в "Братстве".

Что известно о погибшем разведчике?

Антон родился на Прикарпатье, как рассказали односельчане в комментарии для издания Район.in.ua. До начала полномасштабного вторжения юноша был обычным студентом, тогда же решил присоединиться к патронатной службы "Братства", а впоследствии стал полевым капелланом.

Позже Антон взял в руки оружие. Уже во время первых своих боевых задач он принял участие в выходе на российскую территорию, где вместе с собратьями захватил пленных.

"Умник" навсегда вписал свое имя в историю во время диверсионного рейда на противоположный берег Каховского водохранилища, где вместе с группой нейтрализовал вражеское разведывательное отделение, а также взял в плен двух ценных бойцов противника. Эта уникальная операция стала возможной благодаря его талантам в ориентировании, выносливости и холодному уму,

– рассказали побратимы Антона.

Затем "Умник" стал командиром и занимался потребностями своих бойцов. В подразделении поделились тем, что он мудро руководил подчиненными.

В частности, однажды Антон провел успешную ротацию групп на расстоянии 8 километров вглубь вражеской килзоны. За свою службу "Умник" получил орден "За мужество".

Антон Полюхович воевал в составе ГУР:

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и честь Герою!

Отпевание павшего разведчика пройдет 7 апреля в 11:30 в Михайловском Златоверхом соборе города Киева. После этого на Майдане Независимости проведут прощальную церемонию.

