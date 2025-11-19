Также распространялись и сообщения о смерти на фронте другого внука Левка Лукьяненко – Захара Стасива, что также было неправдой. Почему появилась информация о гибели внуков Левка Лукьяненко, кто опроверг эти сообщения, разбирался 24 Канал.

Откуда появилась информация о гибели внука Лукьяненко на фронте?

Сообщение о гибели внука Левка Лукьяненко на фронте распространил на своей фейсбук-странице политзаключенный и депутат I созыва Верховной Рады Украины Олесь Шевченко. Он написал, что отошел в мир иной Антон Стасив.

Дорогая Надежда (вдова Левка Лукьяненко – 24 Канал), выражаю Вам и всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего любимого внука Антона. Вечная и светлая память Герою – он за Украину голову положил!

– написал Шевченко.



В сети появилась информация о гибели внука Левка Лукьяненко / Скриншот с фейсбук-страницы Олеся Шевченко

Также о гибели внука украинского борца за независимость сообщала у себя в фейсбуке журналистка Мирослава Малик.

"Внук символа моральной стойкости и верности украинской идеи Левка Лукьяненко – на щите. Дед 25 лет провел в советских тюрьмах и лагерях – внук пошел в армию, чтобы не допустить той тюремщины здесь. Дед написал Акт провозглашения независимости Украины – внук Антон положил за эту независимость жизнь", – отметила она.

Кто опроверг информацию о гибели Антона Стасива?

Через некоторое время Мирослава Малик опубликовала другое сообщение, где опровергла предыдущее свое сообщение о гибели внука Левка Лукьяненко.

Я написала пост о гибели внука на фронте, дед которого заслуженно является главным из борцов за эту независимость. Мой основной посыл заключался в том, чтобы подчеркнуть: у разных поколений одной семьи – один враг. Один убийца. И мы несем невосполнимые потери. К счастью, это оказалось неправдой,

– отметила журналистка.

Стоит отметить, что Малик сначала написала в соцсети сообщение о гибели на фронте Захара Стахива, а впоследствии еще одно, в котором рассказала, что ошиблась с именем и указала на Антона Стахива.



На снимке изображен Захар Стасив – внук Левка Лукьяненко / Фото из фейсбука Захара Стасива

В заметке журналистка ссылалась на пост как раз-таки Олеся Шевченко.

Медийщица объяснила, что допустила ошибку из-за отсутствия верификации из нескольких независимых источников и контакта с семьей. Она отметила, что получила информацию только из одного источника и сразу ее распространила, не проверив официально.

"Мне невероятно обидно за эту ситуацию прежде всего перед семьей, в частности господином Захаром которого я в комментарии к посту "похоронила", поскольку он был единственным, о ком я знала из всех внуков Лукьяненко. Мне жаль, что произошло сегодня такое. Но мне и радостно, что смерть не подтвердилась. Желаю здоровья и долголетия всем сподвижникам идеи Лукьяненко – внукам и всем остальным", – написала медийщица.

Что известно о внуках Левка Лукьяненко?