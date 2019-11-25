Антон Геращенко 11 раз правил свое сообщение о ДТП с Кулебой
В своей заметке об аварии с участием детского омбудсмена Николая Кулебы заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сделал 11 правок.
История всех исправлений зафиксирована на его фейсбук-странице. Вероятно, заместитель главы МВД хотел внести некоторые коррективы в содержание, однако также исправлял грамматические ошибки и опечатки.
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Вечером 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП, в котором серьезно пострадал он и два его сына. Судя по видео столкновения, детский омбудсмен пересекал дорогу на красный свет.
- Так, в первом заметке не было упоминания того, что Кулеба проехал на красный свет. Эта информация появилась уже во второй версии. Однако и там нет четких указаний, кто именно из участников ДТП допустил это нарушение правил дорожного движения.
- Во время следующего редактирования Геращенко снова забрал упоминание о красном свете, а затем снова добавил.
- Кроме того, в одной из версий сообщения он также дописал, что "Кулеба выехал на красный по неизвестной причине". Позже эту часть текста удалил, однако затем вернул.
- В первых нескольких версиях сообщения Геращенко пишет, что другой участник ДТП – "без постоянного места работы" и "допустил" столкновение. Позже эти слова замминистра все же удалил.
Вот так выглядит первая версия сообщения и информация с поправками:
Журналист-расследователь Денис Бигус отметил: "Камера работает там, где светофор бессилен". Он объяснил – без зафиксированного на камере нарушения Кулебой правил дорожного движения никаких поправок бы не было.
Вот история правок:
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ДТП с Николаем Кулебой: основное
Вечером 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП на перекрестке в селе Чабаны Киевской области.
В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Одному – 19, а другому – 10 лет. В результате как самого Кулебу, так и старшего Тимофея доставили в реанимацию.
- Кулеба вместе с сыном находятся в больнице Феофания. Состояние детского омбудсмена – средней тяжести. Он – в полном сознании, угрозы его жизни нет. Журналисты выяснили, что в Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
- Состояние Тимофея довольно тяжелое. Он находится в интенсивном неврологическом отделении.
- Окружение Кулебы сообщает, что Тимофей в коме, за его жизнь борются врачи. У младшего сына сломан таз и челюсть, также он получил ушибы различной степени.