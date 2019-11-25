Антон Геращенко 11 раз правил свое сообщение о ДТП с Кулебой

В своей заметке об аварии с участием детского омбудсмена Николая Кулебы заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сделал 11 правок.

История всех исправлений зафиксирована на его фейсбук-странице. Вероятно, заместитель главы МВД хотел внести некоторые коррективы в содержание, однако также исправлял грамматические ошибки и опечатки.

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Вечером 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП, в котором серьезно пострадал он и два его сына. Судя по видео столкновения, детский омбудсмен пересекал дорогу на красный свет.

Так, в первом заметке не было упоминания того, что Кулеба проехал на красный свет . Эта информация появилась уже во второй версии. Однако и там нет четких указаний, кто именно из участников ДТП допустил это нарушение правил дорожного движения.

. Эта информация появилась уже во второй версии. Однако и там нет четких указаний, кто именно из участников ДТП допустил это нарушение правил дорожного движения. Во время следующего редактирования Геращенко снова забрал упоминание о красном свете , а затем снова добавил.

, а затем снова добавил. Кроме того, в одной из версий сообщения он также дописал, что "Кулеба выехал на красный по неизвестной причине ". Позже эту часть текста удалил, однако затем вернул.

". Позже эту часть текста удалил, однако затем вернул. В первых нескольких версиях сообщения Геращенко пишет, что другой участник ДТП – "без постоянного места работы" и "допустил" столкновение. Позже эти слова замминистра все же удалил.

Вот так выглядит первая версия сообщения и информация с поправками:

Журналист-расследователь Денис Бигус отметил: "Камера работает там, где светофор бессилен". Он объяснил – без зафиксированного на камере нарушения Кулебой правил дорожного движения никаких поправок бы не было.

Вот история правок​:

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ДТП с Николаем Кулебой: основное

Вечером 24 ноября уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП на перекрестке в селе Чабаны Киевской области.

В момент аварии он находился в машине вместе со своими сыновьями – Тимофеем и Елисеем. Одному – 19, а другому – 10 лет. В результате как самого Кулебу, так и старшего Тимофея доставили в реанимацию.