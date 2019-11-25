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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою

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      Геращенко 11 разів правив своє повідомлення про ДТП із Кулебою / Фото з фейсбук-сторінки Геращенка

      У своєму дописі про аварію за участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зробив 11 правок.

      Історія усіх виправлень зафіксована на його фейсбук-сторінці. Ймовірно, заступник глави МВС хотів внести деякі корективи у зміст, однак також виправляв граматичні помилки та одруки. 

      Знайте більше: ДТП з Кулебою – подробиці про стан дитячого омбудсмена та його синів

      Ввечері 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП, в якій серйозно постраждав він та два його сини. Судячи з відео зіткнення, дитячий омбудсмен перетинав дорогу на червоне світло.

      • Так, у першому дописі не було згадки того, що Кулеба проїхав на червоне світло. Ця інформація з'явилася уже в другій версії. Однак і там немає чітких вказівок, хто саме із учасників ДТП допустив це порушення правил дорожнього руху.
      • При наступному редагуванні Геращенко знову забрав згадку про червоне світло, а потім знову додавав.
      • Окрім того, в одній із версій допису він також дописав, що "Кулеба виїхав на червоне із невідомої причини". Згодом цю частину тексту видалив, однак потім повернув.
      • У перший кількох версіях допису Геращенко пише, що інший учасник ДТП – "без постійного місця роботи" і "допустив" зіткнення. Згодом ці слова заступник міністра все ж видалив.

      Ось так виглядають перша версія повідомлення та інформація із правками:

       

       

      Журналіст-розслідувач Денис Бігус зазначив: "Камера працює там, де світлофор безсилий". Він пояснив – без зафіксованого на камері порушення Кулебою правил дорожнього руху ніяких правок би не було. 

      Ось історія правок:

       

      Дивіться також: Микола Кулеба потрапив у ДТП – з'явилося відео моменту зіткнення

      ДТП з Миколою Кулебою: основне 

      Ввечері 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП на перехресті в селі Чабани Київської області. 

      У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Одному – 19, а іншому – 10 років. У результаті як самого Кулебу, так і старшого Тимофія доправили до реанімації.

      • Кулеба разом із сином перебувають у лікарні Феофанія. Стан дитячого омбудсмена – середньої тяжкості. Він – у повній свідомості, загрози його життю немає. Журналісти з'ясували, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми.
      • Стан Тимофія доволі важкий. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні.
      • Оточення Кулеби повідомляє, що Тимофій у комі, за його життя борються лікарі. У молодшого сина переламаний таз і щелепу, також він отримав забої різного ступеня.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Постраждалі Діти і неповнолітні Антон Геращенко Аварії та ДТП Новини політики Микола Кулеба
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