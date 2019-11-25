Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою

У своєму дописі про аварію за участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зробив 11 правок.

Історія усіх виправлень зафіксована на його фейсбук-сторінці. Ймовірно, заступник глави МВС хотів внести деякі корективи у зміст, однак також виправляв граматичні помилки та одруки.

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Ввечері 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП, в якій серйозно постраждав він та два його сини. Судячи з відео зіткнення, дитячий омбудсмен перетинав дорогу на червоне світло.

Так, у першому дописі не було згадки того, що Кулеба проїхав на червоне світло . Ця інформація з'явилася уже в другій версії. Однак і там немає чітких вказівок, хто саме із учасників ДТП допустив це порушення правил дорожнього руху.

. Ця інформація з'явилася уже в другій версії. Однак і там немає чітких вказівок, хто саме із учасників ДТП допустив це порушення правил дорожнього руху. При наступному редагуванні Геращенко знову забрав згадку про червоне світло , а потім знову додавав.

, а потім знову додавав. Окрім того, в одній із версій допису він також дописав, що "Кулеба виїхав на червоне із невідомої причини" . Згодом цю частину тексту видалив, однак потім повернув.

. Згодом цю частину тексту видалив, однак потім повернув. У перший кількох версіях допису Геращенко пише, що інший учасник ДТП – "без постійного місця роботи" і "допустив" зіткнення. Згодом ці слова заступник міністра все ж видалив.

Ось так виглядають перша версія повідомлення та інформація із правками:

Журналіст-розслідувач Денис Бігус зазначив: "Камера працює там, де світлофор безсилий". Він пояснив – без зафіксованого на камері порушення Кулебою правил дорожнього руху ніяких правок би не було.

Ось історія правок:

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ДТП з Миколою Кулебою: основне

Ввечері 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП на перехресті в селі Чабани Київської області.

У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Одному – 19, а іншому – 10 років. У результаті як самого Кулебу, так і старшого Тимофія доправили до реанімації.