Антона Геращенко назначили советником министра внутренних дел

Антон Геращенко получил должность советника министра внутренних дел. В сообщении на сайте Госпогранслужбы говорится, что он принял участие в межведомственном совещании 28 августа.

На межведомственном совещании в Администрации Госпогранслужбы обсудили вопросы благоустройства земель под обустройство государственной границы.

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В совещании принял участие советник министра внутренних дел Геращенко

В нем приняли участие первый заместитель главы Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко,

– говорится в сообщении ГПСУ.

Участники встречи договорились о проведении полной инвентаризации земель, чтобы обеспечить надлежащее оформление, а также инженерное обустройство границы.



Геращенко принял участие в совещании ГПСУ / Фото Госпогранслужбы

Ранее Геращенко покинул пост заместителя главы МВД

Отметим, что Геращенко работал в МВД с 2019 года. В июле покинул кресло министра Арсен Аваков. Вместо него назначили нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

На заседании Кабмина 4 августа согласовали увольнение Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. По информации СМИ, Геращенко уволился по собственному желанию.