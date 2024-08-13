За публичные призывы убивать украинских детей осудили кремлевского пропагандиста Красовского

В Украине осудили кремлевского пропагандиста Антона Красовского. Он призывал убивать украинских детей.

Красовский – бывший директор пропагандистского канала Russia Today. Его признали виновным в призывах к геноциду.

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Красовский призвал топить и сжигать украинских детей

Украинские прокуроры доказали, что в 2022 году осужденный Красовский в одном из эфиров своей авторской телепрограммы публично призвал топить и сжигать украинских детей.

"Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в YouTube и Telegram, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Красовского в феврале 2023 года признали виновным в "публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя". Ему назначили максимальный срок наказания.

По совокупности приговоров суд назначил окончательное наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией имущества,

– сообщили в прокуратуре.

Красовского признали виновным в геноциде / Фото ЦСК и ИБ