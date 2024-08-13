Красовський – колишній директор пропагандистського каналу Russia Today. Його визнали винним у закликах до геноциду.

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Красовський закликав топити та спалювати українських дітей

Українські прокурори довели, що у 2022 році засуджений Красовський в одному з етерів своєї авторської телепрограми публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

"Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube та Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Красовського у лютому 2023 року визнали винним у "публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу". Йому призначили максимальний термін покарання.

За сукупністю вироків суд призначив остаточне покарання за вчинений злочин у виді позбавлення волі на строк 5 років із конфіскацією майна,

– повідомили в прокуратурі.

Красовського визнали винним у геноциді / Фото ЦСК та ІБ