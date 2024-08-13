Управление российской ФСБ сделало целое "шоу", опубликовав видео, как несколько мужчин в форме хватают россиянку днем прямо посреди улицы. Они заявили, что якобы ее обвиняют в госизмене, пишет 24 Канал.

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Что известно о задержании россиянки

Российское ФСБ заявили, что якобы жительница Ростова-на-Дону, которая работает в одной из воинских частей Южного военного округа, через мессенджер Signal "вступила" и "поддерживала контакты" с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным страны-агрессора, работница якобы:

в январе 2023 года, действуя по заданию украинской стороны, поступила на службу в одну из воинских частей Южного военного округа;

в части собирала сведения об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа;

собранные данные "передала иностранной спецслужбе" во время переписки в мессенджере.

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Кстати, Россия на днях заблокировала мессенджер Signal, на очереди WhatsApp. Также Путин ограничил YouTube и еще в марте 2022 года заблокировал Instagram.