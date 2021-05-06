Экс-силовик из Беларуси Игорь Макар дал показания Нацполиции о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. Обвиняемый Андрей Антоненко заверил, что вообще не имеет связи со спецслужбами.

Он добавил, что знает – следствие настоящих исполнителей и заказчиков не ищет. Антоненко подчеркнул, что о том допросе ему тоже не известно.

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"Я не имею никаких отношений с белорусскими спецслужбами и вообще с любыми спецслужбами. У меня нет знакомых в СБУ, СВР, ЦРУ и т.д.", – подчеркнул он.

Справка. В деле Шеремета нашли "белорусский след". Макар 4 января обнародовал запись разговоров, свидетельствующих о том, что убийство Шеремета могли готовить белорусские силовики. Однако в полиции отметили, что эти записи не повлияют на дело Антоненко и Кузьменко, потому что они якобы "действовали по чьему-то заказу".

Антоненко: Не имею права на политические призывы

Во время судебного процесса много раз проходила акция "Аваков черт". На вопрос журналистки, что сейчас может сделать гражданское общество, чтобы изменить ситуацию, Антоненко ответил: "Я военный и не имею права на политические призывы".

Скажу лишь, что когда на твоей стороне правда, ее надо кричать постоянно. Не расслабляться,

– подчеркнул он.

Он объяснил, что иначе на место правды сразу зальют ложь, а на место честных людей придут уроды. Вместо безопасности граждан они, по его словам, будут заботиться о собственных интересах и не остановятся.

"Мы сейчас это видим четко – собственные интересы затмевают разум, и эти люди идут по трупам и на черное говорят белое, а на белое – черное", – добавил музыкант.

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