Екссиловик з Білорусі Ігор Макар дав свідчення Нацполіції про можливих замовників вбивства Павла Шеремета. Обвинувачений Андрій Антоненко запевнив, що взагалі не має зв'язку зі спецслужбами.

Він додав, що знає – слідство справжніх виконавців і замовників не шукає. Антоненко наголосив, що про той допит йому теж не відомо.

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"Я не маю жодних стосунків з білоруськими спецслужбами і взагалі з будь-якими спецслужбами. У мене немає знайомих в СБУ, СЗР, ЦРУ тощо", – наголосив він.

Довідка. У справі Шеремета знайшли "білоруський слід". Макар 4 січня оприлюднив запис розмов, які свідчать про те, що вбивство Шеремета могли готувати білоруські силовики. Проте у поліції наголосили, що ці записи не вплинуть на справу Антоненка та Кузьменко, бо вони, мовляв, "діяли на чиєсь замовлення".

Антоненко: Не маю право на політичні заклики

Під час судового процесу багато разів проходила акція "Аваков чорт". На запитання журналістки, що зараз може вдіяти громадянське суспільство, щоб змінити ситуацію, Антоненко відповів: "Я військовий і не маю право на політичні заклики".

Скажу лише, що коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно. Не розслаблятися,

– наголосив він.

Він пояснив, що інакше на місце правди одразу заллють брехню, а на місце чесних людей прийдуть виродки. Замість безпеки громадян вони, за його словам, будуть дбати про власні інтереси та не зупиняться.

"Ми зараз це бачимо чітко – власні інтереси затьмарюють розум, і ці люди йдуть по трупах й на чорне кажуть біле, а на біле – чорне", – додав музикант.

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