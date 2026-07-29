Об этом сообщает "24 Канал".

Как Антонина Самойлова поднялась на Нанга-Парбат?

Антонина Самойлова стала первой украинкой, которая выполнила программу "Пять самых высоких вершин мира". В 2024 году она также установила рекорд украинского альпинизма, поднявшись на Эверест и Лхоцзе в течение одних суток. По словам альпинистки, каждое восхождение она воспринимает как возможность рассказать миру об Украине и сформировать ее образ как страны непобедимых, сильных, смелых и талантливых людей.

Именно с этой целью летом 2026 года Самойлова отправилась на Нанга-Парбат (8125 метров) – одну из самых опасных вершин мира.

Из-за высокой смертности среди альпинистов ее называют "горой-убийцей". До первого успешного восхождения в 1953 году Нанга-Парбат взяла жизни 31 человека, а и сегодня, по статистике, примерно каждый пятый альпинист не возвращается с этой вершины.

"Даже не думай сюда идти. Это очень сложная с технической точки зрения и опасная гора". Именно так мне сказали друзья-альпинисты, которые в прошлом сезоне пытались взойти на Нанга-Парбат. Погодные условия тогда были настолько опасными, что из-за сильных камнепадов альпинисты получали серьезные травмы и были вынуждены прервать экспедицию,

– рассказала Антонина Самойлова.

Однако на самом деле опасность начинается еще до выхода на маршрут, что касается Нанга-Парбата, он расположен в одном из самых опасных регионов Пакистана. Именно там несколько лет назад произошел один из самых трагических терактов в истории мирового альпинизма: в базовом лагере были расстреляны альпинисты из разных стран, среди которых трое украинцев.

Ты приезжаешь туда и уже не чувствуешь себя в безопасности. Понимаешь, что ты не очень желанный гость. А когда начинается восхождение, к этому добавляются камнепады, лавины и ледовые обвалы. Права на ошибку здесь просто не существует,

– пояснила альпинистка.

По ее словам, в этом году погодные условия были лучше, чем в прошлом, однако из-за расположения Нанга-Парбата на краю Гималайского хребта погода меняется буквально за считанные минуты: солнечное небо может мгновенно превратиться в снежную бурю с температурой до минус 30 градусов.

К тому же почти весь маршрут проходит по крутым склонам с уклоном от 50 до 80 градусов. Одним из самых опасных участков является стена Кинсхофера – почти 200-метровая вертикальная скально-ледяная стена на высоте от 5800 до 6600 метров.

Практически весь маршрут проходит по склону с уклоном от 50 до 80 градусов – именно это делает Нанга-Парбат одной из самых сложных вершин для восхождения. Но для меня все стало еще сложнее, когда прямо перед ночью штурма я отравилась. Почти сутки продолжалось сильное обезвоживание. Перед выходом на маршрут я принимала антибиотики, сорбенты и другие препараты, чтобы хотя бы остановить симптомы. Но решила идти,

– рассказала Антонина Самойлова.

Но самое тяжелое испытание ждало альпинистку впереди: во время финального штурма после девяти часов ночного подъема у нее закончились фиксированные веревки, которые используют для страховки.

Впереди оставались самые опасные участки маршрута, которые пришлось преодолевать без возможности закрепиться, опираясь только на собственные руки, ноги и ледоруб.

Я посмотрела вниз и поняла: одно неверное движение – и полечу на сотни метров вниз. Веревок просто не хватило. И тогда я думала уже не о вершине, а о том, как мы будем оттуда спускаться,

– поделилась альпинистка.

30 июня в 23:30 Антонина Самойлова взошла на вершину Нанга-Парбат.

На высоте более восьми тысяч метров она провела первую официальную церемонию памяти украинских альпинистов, которые после начала полномасштабного вторжения России стали военными, парамедиками, разведчиками, операторами дронов, госпиталиерами и погибли, защищая Украину.

Почему Самойлова прямо на вершине переоделась в трехметровую накидку "Крылья памяти", на которой размещены более 60 портретов и имен украинских альпинистов, погибших на войне. Во время мемориального перформанса она оставалась без кислорода, ведь кислородный баллон был закреплен на рюкзаке.

Антонина Самойлова на вершине горы / Фото предоставлены 24 Каналу

Автором мемориальной накидки стал украинский дизайнер Федор Возианов, основатель бренда Vozianov.

Среди тех, чьи имена появились на "Крыльях памяти", – альпинист и разведчик Евгений Алещенко, военный хирург Мирослав Дебенко, горный турист и стрелок-санитар Роман Жук и десятки других украинцев.

По словам Самойловой, это восхождение она посвятила всему украинскому альпинистскому сообществу, представители которого после начала полномасштабного вторжения России встали на защиту Украины. В частности, речь идет об участниках инициативы Climb Army, которые обеспечивают военных-альпинистов снаряжением, медицинскими средствами, дронами и транспортом.