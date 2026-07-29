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Як Антоніна Самойлова зійшла на Нанга-Парбат?

Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка виконала програму "П'ять найвищих вершин світу". У 2024 році вона також встановила рекорд українського альпінізму, піднявшись на Еверест і Лхоцзе протягом однієї доби. За словами альпіністки, кожне сходження вона сприймає як можливість розповісти світові про Україну та формувати її образ як країни непереможних, сильних, сміливих й талановитих людей.

Саме з цією метою влітку 2026 року Самойлова вирушила на Нанга-Парбат (8125 метрів) – одну з найнебезпечніших вершин світу.

Через високу смертність серед альпіністів її називають "горою-вбивцею". До першого успішного сходження у 1953 році Нанга-Парбат забрала життя 31 людини, а й сьогодні, за статистикою, приблизно кожен п'ятий альпініст не повертається з цієї вершини.

"Навіть не думай сюди йти. Це дуже складна технічна й небезпечна гора". Саме так мені сказали друзі-альпіністи, які минулого сезону намагалися зійти на Нанга-Парбат. Погодні умови тоді були настільки небезпечними, що через сильні каменепади альпіністи отримували серйозні травми й були змушені переривати експедицію,

– розповіла Антоніна Самойлова.

Однак насправді починається ще до виходу на маршрут, адже Нанга-Парбат розташована в одному з найнебезпечніших регіонів Пакистану. Саме там кілька років тому стався один із найтрагічніших терактів в історії світового альпінізму: у базовому таборі були розстріляні альпіністи з різних країн, серед яких троє українців.

Ти приїжджаєш туди і вже не відчуваєш себе в безпеці. Розумієш, що ти не дуже бажаний гість. А коли починається сходження, додаються каменепади, лавини й льодові обвали. Права на помилку тут просто не існує,

– пояснила альпіністка.

За її словами, цього року погодні умови були кращими, ніж торік, однак через розташування Нанга-Парбат на краю Гімалайського хребта погода змінюється буквально за лічені хвилини: сонячне небо може миттєво перетворитися на снігову бурю з температурою до мінус 30 градусів.

До того ж майже весь маршрут проходить крутими схилами з нахилом від 50 до 80 градусів. Однією з найнебезпечніших ділянок є стіна Кінсхофер – майже 200-метрова вертикальна скельно-льодова стіна на висоті від 5800 до 6600 метрів.

Практично весь маршрут проходить по схилу з нахилом від 50 до 80 градусів – саме це робить Нанга-Парбат однією з найскладніших вершин для сходження. Але для мене все стало ще важчим, коли просто перед штурмовою ніччю я отруїлася. Майже добу тривало сильне зневоднення. Перед виходом на маршрут я приймала антибіотики, сорбенти та інші препарати, аби хоча б зупинити симптоми. Але вирішила йти,

– розповіла Антоніна Самойлова.

Та найважче випробування чекало альпіністку попереду: під час фінального штурму після дев'яти годин нічного підйому у неї закінчилися фіксовані мотузки, які використовують для страховки.

Попереду залишалися найнебезпечніші ділянки маршруту, які довелося долати без можливості закріпитися, з єдиною опорою на власні руки, ноги та льодоруб.

Я подивилася вниз і зрозуміла: один неправильний рух – і летіти сотні метрів вниз. Мотузок просто не вистачило. І тоді я думала вже не про вершину, а про те, як ми будемо звідти спускатися,

– поділилася альпіністка.

30 червня о 23:30 Антоніна Самойлова зійшла на вершину Нанга-Парбат.

На висоті понад вісім тисяч метрів вона провела перше офіційне вшанування пам'яті українських альпіністів, які після початку повномасштабного вторгнення Росії стали військовими, парамедиками, розвідниками, операторами дронів, госпітальєрами та загинули, захищаючи Україну.

Для цього Самойлова просто на вершині переодяглася у триметрову накидку "Крила пам'яті", на якій розміщені понад 60 портретів та імен українських альпіністів, що загинули на війні. Під час меморіального перформансу вона залишалася без кисню, адже кисневий балон був закріплений на рюкзаку.

Антоніна Самойлова на вершині гори / Фото надані 24 Каналу

Автором меморіальної накидки став український дизайнер Федір Возианов, засновник бренду Vozianov.

Серед тих, чиї імена з'явилися на "Крилах пам'яті", – альпініст і розвідник Євген Алещенко, військовий хірург Мирослав Дебенко, гірський турист і стрілець-санітар Роман Жук та десятки інших українців.

За словами Самойлової, це сходження вона присвятила всій українській альпіністській спільноті, представники якої після початку повномасштабного вторгнення Росії стали на захист України. Зокрема, йдеться про учасників ініціативи Climb Army, які забезпечують військових-альпіністів спорядженням, медичними засобами, дронами та транспортом.