"Антонов" на 5 лет дал НАТО разрешение использовать свои самолеты
Источник:"Лига. Бизнес"
Государственное предприятие "Антонов" подписало важное соглашение с НАТО. Альянс получил разрешение на использование самолетов "Авиалиний Антонова" в экстренных ситуациях.
Соответствующий контракт будет действовать до 2026 года. Такой договоренности удалось достичь впервые за много лет, отметили в ГП "Антонов".
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В предприятии уточнили, что речь идет об использовании самолетов их воздушного флота для выполнения стратегических авиаперевозок в пользу стран НАТО и Евросоюза. Это предусмотрено, в частности, программой SALIS.Справка. Государственное предприятие "Антонов" принимает участие в программе SALIS с декабря 2018 года. Действующий контракт завершается 31 декабря 2021 года.
Что предполагает контракт подписан
Контракт заключен между Antonov Logistics Salis и Агентством поддержки и закупок НАТО. Соглашение предусматривает, что "Авиалинии Антонова" должны предоставлять гарантированный доступ к транспортным самолетам для экстренной доставки грузов.
Речь идет о кризисных ситуациях. Сделать это надо в пределах нескольких дней после того, как поступит соответствующая заявка. Отметим, что в программе SALIS принимают участие 5 транспортных самолетов "Авиалиний Антонова", в основном это Ан-124-100 "Руслан".
Что еще стоит знать о SALIS
- Это приложение объединяет страны, которые используют самолеты Ан-124-100 для грузов стран-членов Альянса. Среди них – Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.
- Полеты SALIS начались еще в феврале 2006 года. Тогда после того, как Пакистан всколыхнуло землетрясение, проводилась гуманитарная операция по ликвидации последствий природного бедствия.