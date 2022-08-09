Бегите, пока можете: как ВСУ ударили по Антоновскому мосту и шокировали россиян

Летом 2022 года весь мир узнал об Антоновском мосте в Херсоне. ВСУ нанесли по нему мощные удары и вывели из строя, чем создали значительные проблемы всей группировке оккупантов на правом берегу Днепра на юге Украины.

Сайт 24 канала рассказывает, чем так важен Антоновский мост и восстанавливает хронологию его "участия" в военных действиях.

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Что такое Антоновский мост

Для начала, базовая информация. Это большой мост через Днепр, соединяющий Херсон с Олешками. Это главная автотранспортная артерия юга Украины (трасса М17 или Е97 согласно европейской классификации) и путь в Крым. Мост проектировали и строили более 10 лет, открыт он был в конце 1985 года. Длина моста – 1366 метров, он стоит на 31 опоре и состоит из 30 пролетных соединений.

Почему Антоновский мост так называется

На правом высоком берегу Днепра расположен пгт Антоновка (фактически – часть современного Херсона). Там лучшие в городе пляжи и дачи горожан. Название этого населенного пункта дало свое имя мосту.

Брат

У Антоновского моста есть старший брат, это – Антоновский железнодорожный мост (иногда их путают), он расположен выше по течению Днепра. Его начали строить "советы", достроили нацисты, потом они же его взорвали, а новое строительство завершилось в 1954 году.

Антоновские мосты на карте

В ночь на 30 июля 2022 года ВСУ нанесли по железнодорожному мосту мощный удар и заблокировали движение оккупантов.

В чем важность Антоновского моста

Антоновский мост, его упомянутый выше "брат", а также плотина Каховской ГЭС являются тремя единственными переправами через Днепр в Херсонской области. Главная река Украины здесь действительно напомнит себя в описании Николая Гоголя, поэтому переправы имеют стратегическое значение, ведь стабильное логистическое сочетание большой российской группировки на правом берегу Днепра возможно только благодаря им. Ни понтоны, ни паромы, ни авиасообщения не способны компенсировать потерю мостов.

Антоновский мост в мирное время / Фото tripmustgoon.com

Потеря хотя бы одного из мостов предвещает большие проблемы оккупантам, а без контроля сразу за тремя объектами вся правобережная группировка россиян оказывается в мышеловке.

Фактически потеря мостов или контроля над ними превращает российский плацдарм на правом берегу в масштабируемую версию группировки оккупантов на острове Змеиный, из которого пришлось бежать после страшных потерь. Что-то похожее, но в значительно большем размере, ждет врага и в Херсоне.

Почему Антоновский мост не был взорван в феврале

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Вторжение россиян на юге развивалось очень стремительно. Антоновский мост изначально оказался под огневым контролем оккупантов. Уже 24 февраля его захватил российский десант, но закрепиться не смог – украинцы выбили врага, наши танки закрепились на левом берегу и смогли прикрывать отход своих.

Антоновский мост в свободной и мирной Украине / Фото tripmustgoon.com

Несмотря на обстрелы, по мосту на правый берег шли украинские военные части, спасаясь от оцепления, кое-где они прорывались буквально с боями. Также по мосту пытались спастись от россиян гражданские. Возможно, его просто не успели взорвать (большой мост взорвать не так просто) или помешали российские диверсанты.

Также не стоит исключать фактор предателей. К сожалению, в начале вторжения они нанесли немалый ущерб обороноспособности Украины.

Впрочем, если бы Антоновский мост был взорван в феврале 2022 года, мы не знали бы, как ВСУ блестяще проведет работу над ошибками летом.

Работа над ошибками

19 июля 2022 года ВСУ передали привет Антоновскому мосту – жителей Херсона разбудили громкие взрывы – они увидели работу украинских РСЗО и высокоточного оружия GMLRS (М31А1/А2). По мосту был нанесен удар 12 ракетами. Украинская атака стала неожиданностью и шоком для россиян – они поняли, что тыла на оккупированных территориях для них отныне нет.

Что показал первый обстрел Антоновского моста

Во-первых, ВСУ установили огневой контроль над стратегическим объектом и передали привет оккупантам. В переводе с языка военных это значит: бегите, пока можете.

Антоновский мост после первого знакомства с украинскими ракетами / Фото из соцсетей

Во-вторых, новое оружие, которое получили ВСУ от союзников, действительно высокоточное и дальнобойное. По меньшей мере, 8 из 12 ракет попали в полотно Антоновского моста, также был уничтожен блокпост россиян рядом.

Антоновский мост будет отстроен, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле,

– президент Зеленский в обращении к нации 27 июля 2022 рассказал о будущем моста.

В-третьих , имеющиеся в ВСУ снаряды обладают недостаточной мощностью, чтобы разрушить мост за один раз, однако, оставляют аккуратные и очень эффектные следы. На самом деле это сложная конструкция, которую не так просто уничтожить, а GMLRS – не совсем о мостах, впрочем, точность американских технологий компенсирует недостатки и позволяет проводить просто ювелирную работу.

, имеющиеся в ВСУ снаряды обладают недостаточной мощностью, чтобы разрушить мост за один раз, однако, оставляют аккуратные и очень эффектные следы. На самом деле это сложная конструкция, которую не так просто уничтожить, а GMLRS – не совсем о мостах, впрочем, точность американских технологий компенсирует недостатки и позволяет проводить просто ювелирную работу. Четвертый аргумент – у россиян совсем нет никакого противодействия этому оружию, ПВО оккупантов эту задачу провалила и зафиксировала свою полную беспомощность. россияне и их приспешники сначала поторопились заявив, что все украинские ракеты были сбиты ПВО, однако остатки ракет якобы упали точь-в-точь на мост и нанесли ему такие страшные разрушения.

ВСУ попали в Антоновский мост – смотрите видео:

На следующее утро российские пропагандисты сами показали последствия атаки, которые окончательно убедили – спасения от GMLRS нет, как и аргументов.

Или это были HIMARS

Сарафанное радио мгновенно сообщило, что удары по Антоновскому мосту нанесли HIMARS. К тому времени они почти месяц уже официально работали в Украине и активно "кошмарили" российские склады и штабные пункты.

Как раз накануне атаки в Херсоне главком Залужный заявил, что благодаря применению HIMARS ВСУ смогли остановить атакующие порывы русни и выровнять ситуацию на фронте. Ну, а дальше были удары по Антоновскому мосту.

Отметим, что в Генштабе сознательно не раскрывают детали своих операций, особенно – с применением высокоточного оружия, которое нам предоставляют наши союзники. Именно поэтому мы можем только оперировать предположениями.

На самом деле, по мосту могли стрелять не только HIMARS, но и другие представители семьи западных РСЗО, в частности, М270. Это РСЗО на гусеничной тяге, тогда как М142 HIMARS – на колесной. М142 имеет только один пусковой контейнер на 6 обычных ракет, тогда как у М270 – их 2. Эти системы также могут стрелять значительно более мощными ракетами большей дальности – TACMS, однако пока их у ВСУ нет на вооружении.

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Несмотря на разные номенклатуры, в воображении общественности это все равно – "один большой HIMARS". Именно так рождаются легенды.

Мэм

Удар ВСУ по Антоновскому мосту быстро стал достоянием массовой культуры и получил реноме новой символической победы Украины. Мост сразу стал героем мемов. От его имени начали вести соцсети и передавать эстафету другому знаковому объекту – Керченскому мосту в Крыму.

Народное творчество / Соцсети

Следующие удары ВСУ и показательная беспомощность оккупантов превратили Антоновский мост в аналог другого культового города силы – Чернобаевку, точное количество удачных "прилетов" по которой знает, наверное, сейчас только Алексей Арестович.

Шарлотка "Антоновский мост" от Евгения Клопотенко

Антоновскому мосту даже сделали кулинарное посвящение – в его честь известный повар Евгений Клопотенко приготовил шарлотку в форме, которая напоминает результат работы ВСУ.

Второе предупреждение

Вопреки убеждению Опанаса, героя пророческой пьесы Леся Подервянского "Кацапы", россияне не поняли предупреждения, они даже попытались починить мост. Впрочем, традиционно для московитов что-то пошло не так: архивную документацию по Антоновскому мосту в москве найти не удалось, а потому пришлось делать "ямочный ремонт". Конечно, это не помогло.

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту.

Да, удары были, но они были филигранные… Мы ценим все, что есть в нашей стране, даже если оно под оккупантами, и мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Поэтому работа украинских военных – "деликатная и ювелирная", направленная прежде всего на деморализацию вражеского войска,

– отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге 27 июля.

В ходе второго обстрела Антоновский мост получил серьезные повреждения. По оценкам заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, восстановительные работы отнимут у оккупантов много времени.

Вторая атака на Антоновский мост – смотрите видео:

Чтобы хоть как-то восстановить сообщение между двумя берегами Днепра, оккупанты запустили рядом с Антоновским мостом понтонную переправу и начали перевозить на них гражданских вместе с военными грузами. С мирных людей за возможность побыть живым щитом оккупанты берут плату – 250 гривен. Правда, этой информации вы не найдете в отчетах Amnesty International.

Также россияне планируют обустроить стационарную понтонную переправу. Видимо, чтобы масштабировать опыт, полученный на Северском Донце в районе Белогоровки, когда на переправе оккупанты потеряли 2 БТГр. Кроме того, враг попытался приспособить для переправы разнообразные баржи и другие плавсредства, в частности, россияне похитили легендарную баржу, которая возила в Киев знаменитые арбузы.

Для того чтобы отчитаться перед руководством о том, что Антоновский мост надежно защищен и новых ударов ВСУ по нему не будет, оккупанты начали имитацию бурной деятельности – на мост согнали ремонтников, которых удалось найти, а вдоль самого моста установили 15 противорадарных уголковых отражателей, которые якобы должны дезориентировать украинские ракеты.

"Ремонт курильщика" – как оккупанты чинят Антоновский мост: смотрите видео:

Тем не менее эти "технологии древних", которые эффективны против радиолокационной наводки, беспомощны против современных GMLRS, имеющих системы наведения с помощью GPS, поэтому их не обмануть российским тетраэдрам.

Также на защиту Антоновского моста и других на Херсонщину были согнаны мощные силы. По оценке ВСУ, не менее двух ЗРК "Бук-М2", двух ЗРПК "Панцирь-С1", одного ЗРК "Тор М2" и не менее трех ЗРК "Оса".

"Ремонт" моста длился несколько дней – оккупанты просто настелили железобетонные плиты на разрушенные участки. Такая схема позволила превратить его в пешеходный и восстановить по нему движение легкого транспорта, однако очень ограниченное.

Третья экзекуция

Вечером 7 августа 2022 года ВСУ совершили третью удачную атаку на Антоновский мост. Украинские защитники очень удачно высчитали время и место удара – ракетами зацепили также и машины ремонтников, которые оккупанты решили оставить на мосту. Все это сильно детонировало и придало эффектности картинке. Взрывы были видны издалека. Ни ПВО, ни антирадарные тетраэдры не помогли.

Отработан тот же огневой контроль, который мы держали уже несколько суток в этом направлении. Он имеет свои результаты, попадания, попадания достаточно серьезные, как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам,

– Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона прокомментировала ночную работу ВСУ 8 августа.

О последствиях успешного обстрела Антоновского моста рассказал Юрий Соболевский, в частности, о ярости и панике, охвативших врага.

Мост оккупанты окружили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, будьте осторожны и старайтесь держаться от этого района подальше,

– рассказал Соболевский.

Оккупанты также не смогли скрыть работу ВСУ, они признали, что мост существенно поврежден, однако опорные элементы вроде бы не пострадали. Враги жалуются, что якобы придется отложить возобновление движения через мост. Похоже, что до нового обстрела.

Пропагандисты кремля показали, как меряют дыры на Антоновском мосту после третьего обстрела – смотрите видео:

ВСУ абсолютно честно предупредили врага, но россияне выбрали страдания. Оттягивание нового "жеста доброй воли" обойдется им очень дорого.