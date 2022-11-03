В сети показали разваленные катера россиян у Антоновского моста
Источник:Евгений Рыщук
Вооруженные Силы Украины уничтожают переправы и водный транспорт возле Антоновского моста, чтобы российским оккупантам некуда было бежать. Появилось фотоподтверждение разрушенных катеров у переправы во временно оккупированном Херсоне.
Вчера в Херсоне в районе Антоновского моста снова раздавались взрывы. Впоследствии в сети показали фото, во что превратились российские катера.
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Скоро оккупантам придется пользоваться надувными матрасами
Российские катера, еще недавно переправлявшие оккупантов с берега на берег, теперь больше похожи на кучу мусора.
Разваленные катера возле Антоновского моста:
Олешковский городской голова Евгений Рыщук, который и поделился фотографиями, пошутил, что скоро оккупанты смогут делать переправу разве что на надувных матрасах.
Что известно о последних взрывах возле Антоновского моста
- О взрывах в Херсонской области сообщили 2 ноября около 13:30 .
- Впоследствии в сети появилось видео , подтвердившее прилеты. Взрыв был не один и стало очевидно, что кто-то снова "покурил" у Антоновского моста.
- Официального уведомления не было. Однако сообщалось, что ВСУ попали в район переправы у моста. В настоящее время появились фотографии уничтоженных российских катеров.
- Заметим, что за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Юга выполнили около 150 огневых задач и нанесли 1 авиаудара по скоплению живой силы противника и технике. Однако об уничтожении водных транспортных средств не сообщалось.
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