Антоновский мост могли атаковать именно тогда, когда оккупанты переправляли по нему технику

27 июля 2022 , 10:17
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ВСУ могли атаковать Антоновский мост в Херсоне именно тогда, когда российские оккупанты переправляли по нему технику. Поэтому, вероятно, кроме уничтожения стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и самих оккупантов, и вражескую технику.

Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

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Проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь,
– сообщил Сергей Хлань.

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська