Антоновский мост могли атаковать именно тогда, когда оккупанты переправляли по нему технику

10:17

ВСУ могли атаковать Антоновский мост в Херсоне именно тогда, когда российские оккупанты переправляли по нему технику. Поэтому, вероятно, кроме уничтожения стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и самих оккупантов, и вражескую технику.