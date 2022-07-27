Антоновский мост могли атаковать именно тогда, когда оккупанты переправляли по нему технику
27 июля 2022 , 10:17Читати новину українською
ВСУ могли атаковать Антоновский мост в Херсоне именно тогда, когда российские оккупанты переправляли по нему технику. Поэтому, вероятно, кроме уничтожения стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и самих оккупантов, и вражескую технику.
Об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Сергей Хлань.
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Проезд по нему невозможен, а ударили, по словам очевидцев, как раз тогда, когда орки переправляли накопленную технику. Ждем официальные подсчеты российских потерь,
– сообщил Сергей Хлань.