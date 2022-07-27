В каком состоянии сейчас Антоновский мост: в ОК "Юг" объяснили фразу о "филигранных ударах"

26 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Для россиян это был важный объект для логистики.

В каком состоянии сейчас Антоновский мост

Впрочем, теперь процесс их переправы поврежден. Точное состояние моста, то есть разрушенное или поврежденное, определить невозможно, поскольку оккупанты не подпускают никого с обеих сторон, но украинские власти пытаются получить информацию. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Гражданским надо понимать, что мост на оккупированной территории, это объект стратегического значения, действительно охраняется всеми силами оккупационной власти и просто так получить такую информацию нереально. Но мы над этим работаем,

– заметила Гуменюк.

Филигранные удары: что имели в виду

Она также рассказала о ситуации и как трактует фразу "филигранные удары по Антоновскому мосту". По ее словам, у Украины нет абсолютного контроля над этой территорией, но есть уже закрепляющий огневой контроль.

Поэтому наши военные пытаются диктовать оккупантам, как использовать транспортные артерии и транспортные пути. При этом каждый этот удар и наше влияние россияне пытаются использовать против трактовки идеи ВСУ и CO Украины, чтобы манипулировать сознанием людей, находящихся на оккупированной территории.

Мы можем сказать, что не разрушаем инфраструктуру родной страны, а разрушаем планы врага. Поэтому этот удар и называется филигранным, поскольку несет определенные повреждения, но не настолько критичен, чтобы использовать его против нас,

– подчеркнула спикер ОК "Юг".

Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что главный фактаж, который должны иметь гражданские люди, это понимание, что силы обороны предпринимают максимальные усилия, чтобы освободить территорию. И разглашать информацию о том, из какого оружия и каким образом была совершена атака, просто невозможно, потому что тогда можем потерять вооружение.

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