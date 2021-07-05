Беларусь просит Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш: за критику Лукашенко ей грозит срок

Генеральная прокуратура Беларуси открыла два уголовных дела против певицы Анжелики Агурбаш. Ее обвиняют в оскорблениях Александра Лукашенко и разгаре вражды.

Беларусь уже успела направить в Россию ходатайство о выдаче певицы. Для Анжелики Агурбаш уже даже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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Агурбаш вменяют разжигание вражды и оскорбление Лукашенко

В своем инстаграме певица записала большое обращение к белорусам и призвала к единению и совместной борьбе с режимом. Она рассказала: против нее открыли два уголовных дела и обвиняют ее во вражде и оскорблении президента Беларуси. Она добавила: пора активизироваться и навести в государстве справедливость. В частности Агурбаш за проведение референдума, инициированного оппозицией.

Пришло время заявить о начале формирования Организационного Комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре – январе конституционного референдума!

– заявила Агурбаш.

Обращение Агурбаш по уголовным делам против нее: смотрите видео

В прокуратуре Беларуси подтвердили слова певицы и въедливо добавили: противоправные действия, в частности публикации деструктивного характера в интернете, могут повлечь за собой ответственность. По данным Генпрокуратуры, с августа 2020 года, когда в Беларуси прошли выборы президента, Агурбаш размещала в интернете, в частности в соцсетях и на YouTube, сведения, направленные на возбуждение вражды и насилия в отношении силовиков и представителей власти.

В ведомстве отметили: уже направили в прокуратуру России ходатайство о выдаче Агурбаш. Для певицы уже санкционирована мера пресечения – содержание под стражей.

Среди обвинений в сообщении прокуратуры – оскорбление Лукашенко.

Агурбаш А. А. в группе с неустановленными лицами опубликовала в глобальной компьютерной сети интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений,

– сообщили в ведомстве.

Обращение Агурбаш к Путину

В СМИ и телеграмм-каналах распространили заявление певицы с якобы просьбой к Путину ей помочь. В тексте говорится о том, что она просит остановить беззаконие, которое творится в Беларуси. Относительно нее самой и ее выдачи в распространенном обращении нет никакой информации.

Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит в отношении белорусского народа. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить этот беспредел,

– говорится в заявлении.

Позже появились другие сообщения: мол, Агурбаш не обращалась к Путину и вообще не знает, откуда этот текст взялся в сети.

Что известно об Анжелике Агурбаш

Источник: Википедия