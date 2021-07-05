Білорусь уже встигла направити до Росії клопотання про видачу співачки. Для Анжеліки Агурбаш вже навіть обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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Агурбаш закидають розпалювання ворожнечі і образу Лукашенка

У своєму інстаграмі співачка записала велике звернення до білорусів і закликала до єднання і спільної боротьби з режимом. Вона розповіла: проти неї відкрили дві кримінальні справи і звинувачують її у ворожнечі та образах президента Білорусі. Вона додала: час активізуватися і навести у державі справедливість. Зокрема Агурбаш за проведення референдуму, ініційованого опозицією.

Прийшов час заявити про початок формування Організаційного Комітету зі створення ініціативної групи з проведення в грудні – січні конституційного референдуму!

– заявила Агурбаш.

Звернення Агурбаш щодо кримінальних справ проти неї: дивіться відео

У прокуратурі Білорусі підтвердили слова співачки і в'їдливо додали: протиправні дії, зокрема публікації деструктивного характеру в інтернеті, можуть спричинити за собою відповідальність. За даними Генпрокуратури, з серпня 2020 року, коли в Білорусі пройшли вибори президента, Агурбаш розміщувала в інтернеті, зокрема в соцмережах і на YouTube, відомості, спрямовані на збудження ворожнечі і насилля щодо силовиків і представників влади.

У відомстві зазначили: вже направили до прокуратури Росії клопотання про видачу Агурбаш. Для співачки вже санкціонований запобіжний захід – тримання під вартою.

Серед звинувачень у повідомленні прокуратури – образа Лукашенка.

Агурбаш А. А. в групі з невстановленими особами опублікувала в глобальній комп'ютерній мережі інтернет відомості, які містять образи Президента Республіки Білорусь, поєднані з обвинуваченням його в скоєнні особливо тяжких злочинів,

– повідомили у відомстві.

Звернення Агурбаш до Путіна

У ЗМІ і телеграм-каналах поширили заяву співачки із нібито проханням до Путіна їй допомогти. У тексті йдеться про те, що вона просить спинити беззаконня, яке твориться у Білорусі. Щодо неї самої і її видачі у поширеному зверненні немає жодної інформації.

Володимир Володимировичу, потрібно зупинити ту ступінь терору і агресії, яка зараз відбувається стосовно білоруського народу. Я не за себе, я за білоруський народ прошу вас допомогти зупинити це беззаконня,

– йдеться у заяві.

Пізніше з'явилися інші повідомлення: мовляв, Агурбаш не зверталася до Путіна і взагалі не знає, звідки цей текст взявся у мережі.

Що відомо про Анжеліку Агурбаш

Джерело: Вікіпедія