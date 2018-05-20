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AOC представила компактный дисплей с технологией USB-C

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AOC представила компактный дисплей с технологией USB-C
AOC представила компактный дисплей с технологией USB-C / Фото из открытых источников

Компания AOC представила монитор I1601FWUX с технологией USB-C. В отличие от более старого стандарта USB, она сочетает высококачественный сигнал DisplayPort и питание в одном кабеле.

Об этом пишет itnews.com.ua.

Экран имеет размер 15,6 дюймов, что совпадает с размером дисплеев большинства мультимедийных лэптопов, а высота подставки дает возможность разместить изображение на одном уровне с ноутбуком.

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Монитор очень легкий – всего 800 г.

Дисплей также оснащен режимом AOC Low Blue Light, который уменьшает потенциально опасное синее свечение и предотвращает усталость глаз. Смарт-чехол защищает дисплей, когда монитор сложен. Когда же он разложен, чехол превращается в подставку для работы.

Монитор AOC I1601FWUX поступит в продажу уже к концу мая. Его стоимость составит 7 599 гривен.

Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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