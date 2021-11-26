Апелляционный суд оставил Семена Семенченко под стражей
Источник:фейсбук Киевского апелляционного суда
В Киеве суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты экс-нардепа Семена Семенченко. 26 ноября судьи решили продлить меру пресечения и оставили его под стражей.
Поэтому решение Киевского апелляционного суда Семенченко будет находиться в СИЗО до 1 января 2022 года. Также суд отказал в заявлении взять бывшего народного депутата на поруки.
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По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 03 ноября 2021 года оставили по-прежнему, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения,
– говорится в сообщении суда.
Экс-нардеп подозревается в создании незаконной частной военной кампании, незаконном обращении с оружием и подготовке террористического акта.
Основное о деле Семенченко
- СБУ заявила, что прекратила деятельность "частной военной компании", учредителями которой являются Семенченко и "внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко. Это произошло в марте 2021 года.
- 24 марта фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России. Фигуранты вины не признают.
- 26 марта Семенченко взяли под стражу и из-за проблем со здоровьем отправляли в больницу, а впоследствии – снова в СИЗО.
- В июле экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по делу об ЧВК – о хранении огнестрельного оружия или боеприпасов по сговору группы лиц.