Этим и будут заниматься Олег Апостол и Михаил Драпатий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Кадровые изменения в ВСУ

Президент провел сегодня Ставку, где одним из вопросов, которую обсуждали, было качество подготовки наших воинов. Зеленский отметил, что это то, что требует ощутимых изменений.

Кадровые изменения произошли. Именно для того, чтобы перезагрузить систему подготовки наших воинов. Олег Апостол и Михаил Драпатий этим будут заниматься,

– подчеркнул лидер.

По его словам, сегодня было начало соответствующего обсуждения на Ставке. Он дал поручение на следующую Ставку подготовить подробный доклад. А сейчас – сделать аудит того, какие вещи требуют немедленных изменений, что именно должно быть исправлено, что добавить и кого еще заменить.

"Все, что необходимо, может быть обеспечено и на организационном уровне, и на уровне финансов. Именно качество подготовки воинов – это во многом результативность наших воинов в боях и, конечно, это сохранение жизней наших ребят", – отметил президент.

Доклад Сырского и Палисы

Также известно, что сегодня был доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Обсуждались вопросы фронта, защиты украинских позиций, все основные направления и Курскую операцию. Президент поблагодарил наших воинов, которые уничтожают вражеские силы.

Был также отдельный доклад Павла Палисы по суммам прямых средств в бригады непосредственно – для дополнительной закупки дронов.

Президент указал, что недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. "Но сейчас я вижу, что той суммы также недостаточно. Я поручил премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно – на порядок увеличить", – сказал лидер.

Международные встречи

Сегодня также были важные международные встречи. В частности, новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал был с первым визитом именно в Украину.

Президент выразил благодарность за всю поддержку – оборонную, политическую и гуманитарную. Он отметил, что Украина благодарна Эстонии и всем Балтийским государствам. По словам лидера, говорили о том, "как достичь больших результатов в защите нашей земли и людей от России – в защите нашей Европы". В частности, один из вопросов, который поднимался, – это комплектование бригад.

Также гарант отметил, что Украина благодарна Франции, Эммануэлю Макрону за подготовку одной бригады, и сейчас будет разговор с французской стороной о подготовке второй бригады. Также, по словам Зеленского, сейчас в Европе, а именно в Германии, американская сторона готовит украинскую бригаду.

Президент указал, что также были разговоры со странами Северной Европы, что они вместе с государствами Балтии могут тоже подготовить еще одну бригаду. По словам лидера, это будет очень ощутимый вклад в оборону Европы. "Конечно, мы говорили с Премьер-министром Эстонии и о мероприятиях, которые состоятся вскоре", – добавил он.

Также в Украине с визитом был лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц. Зеленский отметил, что Украина благодарна Германии за лидерство в Европе по объемам поддержки и, в частности, за поддержку в развитии нашей противовоздушной обороны.

"Тысячи жизней уже спасены благодаря системам ПВО и другому оружию, которое предоставила Германия. Мы можем сделать значительно больше. Говорим об этом на всех уровнях", – отметил он.

Зеленский рассказал, что сегодня было несколько тем. Первое касалась приглашения в НАТО.

Второе – мне нравится позиция Мерца, и это просто правдивая, справедливая позиция – что для Украины несправедливо и неэффективно воевать одной рукой: нам нужны "Таурусы", как и другие дальнобойные ракеты, чтобы бить по необходимым военным, именно военных, целях в России и именно так закончить войну как можно быстрее. Чем меньше будет российский военный потенциал, тем быстрее будет достигнут мир,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина представила партнерам пункты Плана победы и все партнеры это знают, все знают пункты, и геополитические пункты, и военные, – и "мы считаем, что страны, от которых зависит и вопрос о НАТО, и дальнобойное оружие для нашей защиты, и все те страны, кто финансирует производство оружия в Украине, нуждаются в общей позиции и полной координации".

"Европа, Америка, другие части мира – мы все должны быть в единстве ради безопасности, потому что не бывает безопасности частичной. Если есть Россия, которая разрушает жизнь других, это всегда будет бить по всем. Мы должны быть вместе. И мы обсуждали именно такую координацию, такую группу для Европы, и мы готовили ее, и в ближайшее время организуем такую встречу координационной такой группы для Европы", – сообщил президент.

Он отметил, что важно, чтобы все происходило в единстве. Наш подход к такой группе – по меньшей мере Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша. Зеленский выразил надежду, что будет Дания и другие партнеры.

"Политическая координация, которая имеет значение. Единство, которое дает успех. Нам всем нужен настоящий мир. Благодарен каждому и каждой, кто помогает", – резюмировал он.