Цим займатимуться Олег Апостол та Михайло Драпатий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Кадрові зміни в ЗСУ

Президент провів сьогодні Ставку, де одним з питань, яку обговорювали, була якість підготовки наших воїнів. Зеленський зазначив, що це те, що потребує відчутних змін.

Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол і Михайло Драпатий цим будуть займатись,

– підкреслив лідер.

За його словами, сьогодні був початок відповідного обговорення на Ставці. Він дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що додати й кого ще замінити.

"Все, що необхідно, може бути забезпечене і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", – зазначив президент.

Доповідь Сирського та Паліси

Також відомо, що сьогодні була доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Обговорювалися питання фронту, захисту українських позицій, всі основні напрямки та Курську операцію. Президент подякував нашим воїнам, які знищують ворожі сили.

Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.

Президент вказав, що нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. "Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив прем’єр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", – сказав лідер.

Міжнародні зустрічі

Сьогодні також були важливі міжнародні зустрічі. Зокрема, новий прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал був із першим візитом саме в Україну.

Президент висловив вдячність за всю підтримку – оборонну, політичну та гуманітарну. Він зазначив, що Україна вдячна Естонії і всім Балтійським державам. За словами лідера, говорили про те, "як досягти більших результатів у захисті нашої землі та людей від Росії – у захисті нашої Європи". Зокрема, одне з питань, яке підіймалося, – це комплектування бригад.

Також гарант зазначив, що Україна вдячна Франції, Еммануелю Макрону за підготовку однієї бригади, і зараз буде розмова з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також, за словами Зеленського, зараз у Європі, а саме в Німеччині, американська сторона готує українську бригаду.

Президент вказав, що також були розмови із країнами Північної Європи, що вони разом із державами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. За словами лідера, це буде дуже відчутний внесок в оборону Європи. "Звичайно, ми говорили з Прем’єр-міністром Естонії і про заходи, які відбудуться незабаром", – додав він.

Також в Україні з візитом був лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц. Зеленський наголосив, що Україна вдячна Німеччині за лідерство у Європі за обсягами підтримки і, зокрема, за підтримку в розвитку нашої протиповітряної оборони.

"Тисячі життів уже врятовані завдяки системам ППО та іншій зброї, яку надала Німеччина. Ми можемо зробити значно більше. Говоримо про це на всіх рівнях", – зазначив він.

Зеленський розповів, що сьогодні було кілька тем. Перше стосувалася запрошення в НАТО.

Друге – мені подобається позиція Мерца, і це просто правдива, справедлива позиція – що для України несправедливо та неефективно воювати однією рукою: нам потрібні "Тауруси", як і інші далекобійні ракети, щоб бити по необхідних військових, саме військових, цілях у Росії й саме так закінчити війну якнайшвидше. Що меншим буде російський військовий потенціал, то швидше буде досягнутий мир,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна представила партнерам пункти Плану перемоги і всі партнери це знають, всі знають пункти, і геополітичні пункти, і воєнні, – і "ми вважаємо, що країни, від яких залежить і питання щодо НАТО, і далекобійна зброя для нашого захисту, і всі ті країни, хто фінансує виробництво зброї в Україні, потребують спільної позиції та повної координації".

"Європа, Америка, інші частини світу – ми всі маємо бути в єдності заради безпеки, бо не буває безпеки часткової. Якщо є Росія, яка руйнує життя інших, це завжди битиме по всіх. Ми маємо бути разом. І ми обговорювали саме таку координацію, таку групу для Європи, і ми готували її, і найближчим часом організуємо таку зустріч координаційної такої групи для Європи", – повідомив президент.

Він наголосив, що важливо, щоб усе відбувалось у єдності. Наш підхід до такої групи – щонайменше Німеччина, Франція, Британія, Італія, Польща. Зеленський висловив сподівання, що буде Данія та інші партнери.

"Політична координація, яка має значення. Єдність, яка дає успіх. Нам усім потрібен справжній мир. Вдячний кожному й кожній, хто допомагає", – резюмував він.