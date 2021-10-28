Apple Music исправил карту с "российским" Крымом

Компания Apple в октябре 2021 года снова попала в скандал из-за Крыма. Дело в том, что оккупированный Россией полуостров она не обозначила частью территории Украины.

Это заметили пользователи Apple Music for Artists еще 7 октября. И вот спустя почти 3 недели стало известно, что компания исправила свои карты с Крымом.

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Карту Украины в Apple Music for Artists исправили

Как сообщили в посольстве Украины в США, приложение для музыкантов Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом.

Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части России, исправлены. Крым – это Украина,

– написали в фейсбуке дипломаты.

Отметим, неделю назад, 20 октября, посольство Украины в Соединенных Штатах Америки подчеркнуло, что обратится к Apple из-за неправильной карты в приложениях компании. Разобраться в ситуации пообещали в комментарии 24 каналу и в МИД.

Скандал 2021 года в Apple с неправильно обозначенным Крымом – не первый

В конце 2019 года пользователи продукции Apple в программе "Карты" увидели Крым не частью Украины.

В нашем МИД тогда обратились к Apple, что там объяснили ситуацию и исправили ошибку.

В настоящее время города Крыма в приложении "Карты" от Apple отмечены как украинские.

Полный текст сообщения посольства Украины в США в фейсбуке

Приложение для музыкантов Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом.

Великолепная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части России, исправлены. Крым – это Украина.