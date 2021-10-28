Це помітили користувачі додатку Apple Music for Artists ще 7 жовтня. І от через майже 3 тижні стало відомо, що компанія виправила свої мапи з Кримом.

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Карту України в Apple Music for Artists виправили

Як повідомили у посольстві України в США, додаток для музикантів Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом.

Чудова новина від наших партнерів у компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини Росії, виправлено. Крим – це Україна,

– написали у фейсбуці дипломати.

Зауважимо, тиждень тому, 20 жовтня, посольство України у Сполучених Штатах Америки наголосило, що звернеться до Apple через неправильну мапу у додатках компанії. Розібратися у ситуації пообіцяли в коментарі 24 каналу й у МЗС.

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Наприкінці 2019 користувачі продукції Apple у програмі "Карти" побачили Крим не частиною України.

У нашому МЗС тоді звернулися до Apple, що там пояснили ситуацію і виправили помилку.

Наразі міста Криму у додатку "Карти" від Apple позначені як українські.

Повний текст допису посольства України в США у фейсбуці

Додаток для музикантів Apple Music for Artists виправив свої карти з Кримом.

Чудова новина від наших партнерів в компанії Apple. Сьогодні вони повідомили посольство, що карти в додатку Apple Music for Artists, які раніше містили помилкове зображення Криму як частини Росії, виправлено. Крим – це Україна.