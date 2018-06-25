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Apple может презентовать новый бюджетный iPhone 9: появились фото

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В целом Apple должна представить 3 новинки
В целом Apple должна представить 3 новинки / bgr.com

Компания Apple осенью может презентовать бюджетный iPhone. По слухам, этот бюджетник будет иметь название iPhone 9. При этом в сети уже появились фото будущей новинки.

Об этом сообщает bgr.com.

На этот раз в сеть слили фото защитного чехла iPhone 9, который разрабатывает компания Ghostek.

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Как свидетельствуют снимки, дизайн iPhone 9 будет выполнен в стилистике iPhone X. Правда, рамки по краям дисплея у iPhone 9 немного шире, чем у iPhone X.

iPhone 9
iPhone 9  будет похож на модель iPhone X

Новый смартфон получит 6,1-дюймовый экран с хорошо известной "монобровью" в верхней части дисплея. По слухам, вырез будет скрывать систему камер TrueDepth, необходимую для работы сканера Face ID. При этом сканер отпечатков пальцев Touch ID в этой модели будет отсутствовать.

iPhone 9
Смартофн представят уже осенью

На задней панели iPhone 9 будет размещена одинарная камера.

Как сообщают инсайдеры, осенью вместе с iPhone 9 будут представлены 5,8-дюймовый iPhone X и 6,5-дюймовый iPhone X Plus. Обе модели получат OLED-дисплей.

iPhone 9

В сеть слили фото защитного чехла iPhone 9

Напомним, ранее была информация, что осенью Apple представит бюджетный смартфон iPhone SE 2. Однако позже сообщили, что корпорация решила отказаться от выпуска этого смартфона из-за слишком высокой цены.

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Теги: Техно Apple iPhone Смартфоны
Источник: 24 Канал
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